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Звезда фильма «Москва слезам не верит» поделилась своими воспоминаниями о Уфе

Звезда фильма «Москва слезам не верит» поделилась своими воспоминаниями о Уфе

3 ноября 2023, 11:53
Фото: https://vk.com/vera_alentova
В Уфе начались гастроли Московского драматического театра имени А. Пушкина. Перед представлением состоялась пресс-конференция с участием администрации театра и актеров, включая Веру Алентову.

Замдиректор театра, Ирина Кудинова, рассказала, что гастроли труппы в столице Башкирии имели место лишь однажды, в 1972 году. Тогда в Уфу приехала только Вера Алентова из нынешнего состава актёров. Актриса с особым теплом вспоминает этот визит, который состоялся более полувека назад, сообщает издание «Башинформ».

Вера Валентиновна вспоминает, что Уфа связана у нее с теплыми воспоминаниями о людях, с которыми она подружилась. В прошлом все театры страны долго гастролировали, проводя по месяцу в каждом городе. В Уфе Вера Валентиновна встретила простых людей, которые были ее поклонниками и удивительно теплыми. Несмотря на то, что месяц — это недолго, они стали настолько близкими друзьями, что продолжали общаться долгое время после встречи. Когда она слышит слово «Уфа», в ее воспоминаниях оживает теплота, которая была тогда, и она чувствует, будто знает всех вас.

Отметим, что в Уфу Пушкинским театром были привезены два спектакля: «Тартюф» — мольеровская — комедия, и «Семейка Краузе» — драматургическая комедия. В первой постановке, в роли энергичной и находчивой пенсионерки Генриетты Карловны выступает Вера Алентова.

«Возраст, к сожалению, вещь неприятная. Поэтому приходится играть комических старух, и это тоже надо уметь. Я очень люблю, когда людям весело! Жить трудно, а комедии расслабляют зал, особенно такие, на которые можно прийти и отдыхать. Мы объединяемся с залом: ни о чем не нужно думать, просто сидеть и наслаждаться замечательным текстом и игрой актеров.», — высказывается Вера Алентова

В рамках всероссийского гастрольно-концертного плана министерства культуры РФ столичный коллектив приезжает в Уфу для гастролей на сцене Русдрамы. По словам руководителя Русдрамы Елены Кондояниди, в 2024 году в Уфу ожидается приезд МХТ имени Чехова и Александринского театра из Санкт-Петербурга.

#Общество#Культура#Башкирия#Театр#Новости Башкирии#Новости Уфы#Актеры и роли#Виалина Ахсанова
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