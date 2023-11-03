Звезда фильма «Москва слезам не верит» поделилась своими воспоминаниями о Уфе

Вера Валентиновна вспоминает, что Уфа связана у нее с теплыми воспоминаниями о людях, с которыми она подружилась. В прошлом все театры страны долго гастролировали, проводя по месяцу в каждом городе. В Уфе Вера Валентиновна встретила простых людей, которые были ее поклонниками и удивительно теплыми. Несмотря на то, что месяц — это недолго, они стали настолько близкими друзьями, что продолжали общаться долгое время после встречи. Когда она слышит слово «Уфа», в ее воспоминаниях оживает теплота, которая была тогда, и она чувствует, будто знает всех вас.