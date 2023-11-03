Звезда фильма «Москва слезам не верит» поделилась своими воспоминаниями о Уфе

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Замдиректор театра, Ирина Кудинова, рассказала, что гастроли труппы в столице Башкирии имели место лишь однажды, в 1972 году. Тогда в Уфу приехала только Вера Алентова из нынешнего состава актёров. Актриса с особым теплом вспоминает этот визит, который состоялся более полувека назад, сообщает издание «Башинформ».
Вера Валентиновна вспоминает, что Уфа связана у нее с теплыми воспоминаниями о людях, с которыми она подружилась. В прошлом все театры страны долго гастролировали, проводя по месяцу в каждом городе. В Уфе Вера Валентиновна встретила простых людей, которые были ее поклонниками и удивительно теплыми. Несмотря на то, что месяц — это недолго, они стали настолько близкими друзьями, что продолжали общаться долгое время после встречи. Когда она слышит слово «Уфа», в ее воспоминаниях оживает теплота, которая была тогда, и она чувствует, будто знает всех вас.
Отметим, что в Уфу Пушкинским театром были привезены два спектакля: «Тартюф» — мольеровская — комедия, и «Семейка Краузе» — драматургическая комедия. В первой постановке, в роли энергичной и находчивой пенсионерки Генриетты Карловны выступает Вера Алентова.
«Возраст, к сожалению, вещь неприятная. Поэтому приходится играть комических старух, и это тоже надо уметь. Я очень люблю, когда людям весело! Жить трудно, а комедии расслабляют зал, особенно такие, на которые можно прийти и отдыхать. Мы объединяемся с залом: ни о чем не нужно думать, просто сидеть и наслаждаться замечательным текстом и игрой актеров.», — высказывается Вера Алентова
В рамках всероссийского гастрольно-концертного плана министерства культуры РФ столичный коллектив приезжает в Уфу для гастролей на сцене Русдрамы. По словам руководителя Русдрамы Елены Кондояниди, в 2024 году в Уфу ожидается приезд МХТ имени Чехова и Александринского театра из Санкт-Петербурга.