Жители Башкирии смогут увидеть Сатурн невооруженным глазом

По своей светимости Юпитер займет третье место после Луны и Венеры. Его можно будет наблюдать вечером на востоке, ночью — над южным горизонтом, а под утро — на западе. И самое прекрасное — жители республики смогут наслаждаться видом Юпитера до конца этого года. Единственное, что стоит учесть, это то, что со временем его яркость будет постепенно угасать.