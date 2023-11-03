Жители Башкирии смогут увидеть Сатурн невооруженным глазом

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Сегодня, 3 ноября, жители Башкирии смогут насладиться невероятным зрелищем: Юпитер появится на ночном небе. Согласно информации, в 17:36 по местному времени Юпитер взойдет над горизонтом, сразу после заката Солнца. Вечером планету можно будет увидеть на востоке, немного высоко над горизонтом.
По своей светимости Юпитер займет третье место после Луны и Венеры. Его можно будет наблюдать вечером на востоке, ночью — над южным горизонтом, а под утро — на западе. И самое прекрасное — жители республики смогут наслаждаться видом Юпитера до конца этого года. Единственное, что стоит учесть, это то, что со временем его яркость будет постепенно угасать.
Ранее Mkset сообщал о «кровавой луне». В ночь, с 28 на 29 число, спутник Земли приблизился к нашей планете наиболее близко, приобретя красноватый оттенок и получив свое необычное название. По словам астрономов, луна выглядела на 14% больше и на треть ярче, чем обычно.