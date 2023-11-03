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Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Жителей Башкирии напугало видео с клубами чёрного дыма

Жителей Башкирии напугало видео с клубами чёрного дыма

3 ноября 2023, 10:06
Фото: 1MI
Кадры непонятных клубов чёрного дыма попали в соцсети.

В сети появилось видео, на котором черные клубы дыма поднимались в 10 км от центра Дёмского района. Автор подписал, что смог продолжается на протяжении нескольких минут и с каждым разом дым все чернее и чернее. В комментариях под видео, читатели предположили, что на Авдонской птицефабрике, где был обнаружен птичий грипп, происходит ликвидации заражённых кур путём сжигания, от туда и идут клубки чёрного дыма.

Mkset обратились в пресс-службу МЧС по РБ с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве нам ответили, что никаких сообщений о пожаре к ним не поступало. Позже нам сказали, что в Авдоне на данный момент проводят дезинфекцию путем сжигания окон, дверей и других объектов, где находились зараженные курицы.

— Согласно плану, процесс сжигания будет проводиться до 13 ноября., — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, что ликвидация заражённых кур закончилась ещё в августе текущего года.

Видео: Ufa_rb
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