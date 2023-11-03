Жителей Башкирии напугало видео с клубами чёрного дыма

В сети появилось видео, на котором черные клубы дыма поднимались в 10 км от центра Дёмского района. Автор подписал, что смог продолжается на протяжении нескольких минут и с каждым разом дым все чернее и чернее. В комментариях под видео, читатели предположили, что на Авдонской птицефабрике, где был обнаружен птичий грипп, происходит ликвидации заражённых кур путём сжигания, от туда и идут клубки чёрного дыма.