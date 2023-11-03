Вину не признал: в Белорецке вынесли приговор экс-супругу и убийце Дины Махияновой

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Экс-супруг молодой чиновницы из Белорецка, Дины Махияновой, признан виновным в ее убийстве. Как доказано следствием, после развода обвиняемый Алик Махиянов почти два года, с декабря 2020 по август 2022 года, продолжал издеваться над бывшей супругой.
На почве ревности и личной неприязни систематически причинял потерпевшей физические и психические страдания путем нанесения побоев и иных насильственных действий, — говорится в сообщении пресс-службы.
Женщина этого не терпела и неоднократно обращалась в полицию.
В ночь с 12 на 13 августа прошлого года Махиянов поджидал бывшую жену возле ее дома. Женщина возвращалась после дня рождения подруги, когда на нее набросился обвиняемый. Он схватил ее и нанес множественные удары ножом в различные части тела. От травм женщина скончалась. На ее теле было найдено 14 ножевых ранений.
Суд признан мужчину виновным по двум статьям УК истязание и убийство, его приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Сам обвиняемый вину не признал. Приговор пока не вступил в силу.