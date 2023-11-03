Вину не признал: в Белорецке вынесли приговор экс-супругу и убийце Дины Махияновой

В ночь с 12 на 13 августа прошлого года Махиянов поджидал бывшую жену возле ее дома. Женщина возвращалась после дня рождения подруги, когда на нее набросился обвиняемый. Он схватил ее и нанес множественные удары ножом в различные части тела. От травм женщина скончалась. На ее теле было найдено 14 ножевых ранений.