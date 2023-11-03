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За истязательство и убийство вынесли приговор в Башкирии

Вину не признал: в Белорецке вынесли приговор экс-супругу и убийце Дины Махияновой

3 ноября 2023, 06:41
Фото: Пресс-служба судов республики

За истязательство и убийство вынесли приговор в Башкирии

В Башкирии за истязательство и убийство Дины Махияновой, ее экс-супруг Алик Махиянов получил 10 лет колонии строгого режима, передает Объединенная пресс-служба судов республики.

Экс-супруг молодой чиновницы из Белорецка, Дины Махияновой, признан виновным в ее убийстве. Как доказано следствием, после развода обвиняемый Алик Махиянов почти два года, с декабря 2020 по август 2022 года, продолжал издеваться над бывшей супругой.

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На почве ревности и личной неприязни систематически причинял потерпевшей физические и психические страдания путем нанесения побоев и иных насильственных действий, — говорится в сообщении пресс-службы.

Женщина этого не терпела и неоднократно обращалась в полицию.

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В ночь с 12 на 13 августа прошлого года Махиянов поджидал бывшую жену возле ее дома. Женщина возвращалась после дня рождения подруги, когда на нее набросился обвиняемый. Он схватил ее и нанес множественные удары ножом в различные части тела. От травм женщина скончалась. На ее теле было найдено 14 ножевых ранений.

Суд признан мужчину виновным по двум статьям УК истязание и убийство, его приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Сам обвиняемый вину не признал. Приговор пока не вступил в силу.

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