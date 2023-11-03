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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

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Updated Сегодня, 13:33

В Уфе возбудили уголовное дело из-за отсутствия автобусной остановки и плохих дорог

3 ноября 2023, 13:18
Жители ряда садовых товариществ в Кирровском районе Уфы из-за вынуждены идти прямо по проезжей части, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По информации ведомства, в СНТ Ушак, а также еще нескольких садовых товариществах в Кировском районе Уфы нет остановки общественного транспорта. В связи с этим жители СНТ вынуждены проходить по несколько километров пешком до ближайшей остановки. Отмечается, что маломобильные граждане и семьи с детьми вынуждены идти прямо по проезжей части, тем самым подвергая себя опасности.

Жители СНТ также пожаловались на состояние дорог вблизи населенных пунктов. Жители неоднократно обращались с этой проблемой в органы местного самоуправления, но безрезультатно. По их словам, должностные лица органов местного самоуправления не принимают мер к решению вопросам по транспортной инфраструктуры. Владельцы садовых участков опасаются, что из-за плохого из-за состояния дорожного покрытия местные жители не смогут получить своевременную медицинскую помощь.

«По данному факту следственным отделом по Кировскому району г. Уфа СУ СК России по РБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Ситуация обострилась из-за недавнего дорожного инцидента, когда на данном участке дороги под колесами автомобиля погибла 14-летняя девочка. Родители боятся за жизнь и здоровье своих детей.

«В настоящее время организован комплекс следственных действий с целью установления причин и условий, способствующих сложившейся ситуации. По результатам расследования доводам о бездействии должностных лиц муниципалитета будет дана правовая оценка», — подытожили в СК по РБ.
#Общество#Город#ДТП#Дороги#Общественный транспорт#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Автобусы#Азамат Нухов#Остановка общественного транспорта
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