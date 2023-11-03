В Уфе возбудили уголовное дело из-за отсутствия автобусной остановки и плохих дорог

По информации ведомства, в СНТ Ушак, а также еще нескольких садовых товариществах в Кировском районе Уфы нет остановки общественного транспорта. В связи с этим жители СНТ вынуждены проходить по несколько километров пешком до ближайшей остановки. Отмечается, что маломобильные граждане и семьи с детьми вынуждены идти прямо по проезжей части, тем самым подвергая себя опасности.