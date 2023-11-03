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Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Пробки в 9 баллов зафиксировали на дорогах Уфы вечером 3 ноября

В Уфе вечером 3 ноября зафиксированы девятибалльные пробки

3 ноября 2023, 13:33
Фото: Midjourney

Пробки в 9 баллов зафиксировали на дорогах Уфы вечером 3 ноября

Движение затруднено по многим городским улицам

Сервис Яндекс. Карты оценивает ситуацию с загруженностью на уфимских дорогах в девять баллов из десяти возможных.

Так, по данным сервиса, вечером 3 ноября автомобильное движение затруднено по многим важным транспортным артериям города: Дёмское и Уфимское шоссе, проспект Салавата Юлаева и другие.

Наиболее сложная ситуация регистрируется в Кировском и Октябрьском районах Уфы, где движение затруднено на улицах Заки Валиди, Пушкина, Октябрьской революции и Рихарда Зорге, Комсомольской и Российской.

#Город#Уфа#Новости Уфы#Транспорт#Пробки#Азамат Нухов
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