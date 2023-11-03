В Уфе вечером 3 ноября зафиксированы девятибалльные пробки

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Сервис Яндекс. Карты оценивает ситуацию с загруженностью на уфимских дорогах в девять баллов из десяти возможных.
Так, по данным сервиса, вечером 3 ноября автомобильное движение затруднено по многим важным транспортным артериям города: Дёмское и Уфимское шоссе, проспект Салавата Юлаева и другие.
Наиболее сложная ситуация регистрируется в Кировском и Октябрьском районах Уфы, где движение затруднено на улицах Заки Валиди, Пушкина, Октябрьской революции и Рихарда Зорге, Комсомольской и Российской.