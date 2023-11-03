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Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

В Уфе медики извлекли из подбородка 12-летнего мальчика металлическую пулю

В Уфе подросток два месяца проходил с инородным телом в подбородке

3 ноября 2023, 09:27
Фото: 1MI

В Уфе медики извлекли из подбородка 12-летнего мальчика металлическую пулю

Пулю из мягких тканей удалили врачи городской детской больницы №17, сообщил глава регионального минздрава Айрат Рахматуллин.

Металлическую пулю удалили врачи городской детской больницы №17 из подбородка 12-летнего мальчика в Уфе. В ходе диагностики сотрудники медучреждения быстро выявили местонахождение инородного тела в мягких тканях и извлекли его.

Отмечается, что пуля в качестве «непонятного воспаления» находилась в подбородочной области подростка в течение двух месяцев.

Самочувствие мальчика на данный момент в норме. Из больницы его уже отпустили домой.

Напомним, ранее в Башкирии из брюшной полости ребенка медики удалили десять металлических шариков. Минздрав предупреждает, что металлические шарики несут большую опасность для здоровья. При попадании в кишечник они магнитятся друг к другу, что впоследствии может привести к некрозу, сепсису и перитониту.

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