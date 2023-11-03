В Уфе подросток два месяца проходил с инородным телом в подбородке

Напомним, ранее в Башкирии из брюшной полости ребенка медики удалили десять металлических шариков. Минздрав предупреждает, что металлические шарики несут большую опасность для здоровья. При попадании в кишечник они магнитятся друг к другу, что впоследствии может привести к некрозу, сепсису и перитониту.