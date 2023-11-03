В Уфе подросток два месяца проходил с инородным телом в подбородке

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Металлическую пулю удалили врачи городской детской больницы №17 из подбородка 12-летнего мальчика в Уфе. В ходе диагностики сотрудники медучреждения быстро выявили местонахождение инородного тела в мягких тканях и извлекли его.
Отмечается, что пуля в качестве «непонятного воспаления» находилась в подбородочной области подростка в течение двух месяцев.
Самочувствие мальчика на данный момент в норме. Из больницы его уже отпустили домой.
Напомним, ранее в Башкирии из брюшной полости ребенка медики удалили десять металлических шариков. Минздрав предупреждает, что металлические шарики несут большую опасность для здоровья. При попадании в кишечник они магнитятся друг к другу, что впоследствии может привести к некрозу, сепсису и перитониту.