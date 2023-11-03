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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

В Уфе В Уфе 6 и 7 ноября перекроют движение по Шакшинскому мосту

В Уфе ограничат проезд на одном из мостов

3 ноября 2023, 15:03
Фото: 1MI

В Уфе В Уфе 6 и 7 ноября перекроют движение по Шакшинскому мосту

Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршрут с учетом ограничений.

В Уфе в связи с монтажом балок пролетного строения на Шакшинском мосту вводятся ограничения движения. Так, мост будет недоступен для проезда в обоих направлениях

6 ноября с 22:45 до 23:45

7 ноября 02:00 до 02:45

Как сообщили в мэрии, в указанный период для автомобилей экстренных служб будет работать речной паром на переправе «Князево». Для этих целей в муниципалитете приняли решение о продлении навигации данном участке — ориентировочно до 15 ноября.

Отмечается, что при благоприятных погодных условиях в дневное время с 08:00 до 18:00 услугами парома также могут пользоваться все жители.

#Уфа#Администрация Уфы#Ограничение движения#Мост#Строительство моста#Азамат Нухов#Шакшинский мост
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