В Уфе ограничат проезд на одном из мостов

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
В Уфе в связи с монтажом балок пролетного строения на Шакшинском мосту вводятся ограничения движения. Так, мост будет недоступен для проезда в обоих направлениях
• 6 ноября с 22:45 до 23:45
• 7 ноября 02:00 до 02:45
Как сообщили в мэрии, в указанный период для автомобилей экстренных служб будет работать речной паром на переправе «Князево». Для этих целей в муниципалитете приняли решение о продлении навигации данном участке — ориентировочно до 15 ноября.
Отмечается, что при благоприятных погодных условиях в дневное время с 08:00 до 18:00 услугами парома также могут пользоваться все жители.