В Уфе на продажу выставлен популярный бизнес центр на проспекте Октября

«Крупнопанельное домостроение» — название треста, связанного с тремя предпринимателями: Вадимом Исламовым, Сергеем Черниковым и Вадимом Старовым. В объявлении также сообщается, что все офисы сдаются в аренду, и на них есть высокий спрос. Средняя ставка составляет 900 рублей за м2 в год.