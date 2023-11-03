В Уфе на продажу выставлен популярный бизнес центр на проспекте Октября

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
На площадке Avito выставлена на продажу часть площадей бизнес-центра, связанного с новым главой фракции КПРФ в Курултае. Оценочная стоимость помещений составляет 210 миллионов рублей.
Продавец отмечает, что в здании уже имеются арендаторы, а общая площадь составляет 2,8 тысячи квадратных метров. Бизнес-центр состоит из 5 этажей и включает офисные помещения. Среди них есть 4 отдельных помещения с собственными входами и санузлами. Здание оснащено всей необходимой коммуникацией и обладает собственной огороженной парковкой. Продавец предлагает лот как готовый арендный бизнес.
«Крупнопанельное домостроение» — название треста, связанного с тремя предпринимателями: Вадимом Исламовым, Сергеем Черниковым и Вадимом Старовым. В объявлении также сообщается, что все офисы сдаются в аренду, и на них есть высокий спрос. Средняя ставка составляет 900 рублей за м2 в год.