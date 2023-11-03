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Published Сегодня, 07:49

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Updated Сегодня, 07:52

В Уфе на продажу выставлен популярный бизнес центр на проспекте Октября

В Уфе на продажу выставлен популярный бизнес центр на проспекте Октября

3 ноября 2023, 07:49
Фото: Яндекс карты
Объявление появилось на сайте «Avito».

На площадке Avito выставлена на продажу часть площадей бизнес-центра, связанного с новым главой фракции КПРФ в Курултае. Оценочная стоимость помещений составляет 210 миллионов рублей.

Продавец отмечает, что в здании уже имеются арендаторы, а общая площадь составляет 2,8 тысячи квадратных метров. Бизнес-центр состоит из 5 этажей и включает офисные помещения. Среди них есть 4 отдельных помещения с собственными входами и санузлами. Здание оснащено всей необходимой коммуникацией и обладает собственной огороженной парковкой. Продавец предлагает лот как готовый арендный бизнес.

«Крупнопанельное домостроение» — название треста, связанного с тремя предпринимателями: Вадимом Исламовым, Сергеем Черниковым и Вадимом Старовым. В объявлении также сообщается, что все офисы сдаются в аренду, и на них есть высокий спрос. Средняя ставка составляет 900 рублей за м2 в год.

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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