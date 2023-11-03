В МЧС раскрыли, откуда шел черный дым, напугавший ранее жителей Уфы

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, дым, который был виден в Дёмском районе Уфы — это запланированное сжигание, добавив, что в Авдоне на данный момент проводят дезинфекцию путем сжигания окон, дверей и других объектов, где находились зараженные курицы.