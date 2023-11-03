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Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

МЧС: дым в Уфе столб дама в Уфе поднялся в результате сжигания мебели

В МЧС раскрыли, откуда шел черный дым, напугавший ранее жителей Уфы

3 ноября 2023, 15:23
Фото: 1MI

МЧС: дым в Уфе столб дама в Уфе поднялся в результате сжигания мебели

Ранее пользователи соцсетей предположили, что на Авдонской птицефабрике снова сжигают птиц.

В сети появилось видео, на котором черные клубы дыма поднимались в 10 км от центра Дёмского района. Пользователи предположили, что на Авдонской птицефабрике, где был обнаружен птичий грипп, происходит ликвидации заражённых кур путём сжигания, оттуда и идут клубки чёрного дыма.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, дым, который был виден в Дёмском районе Уфы — это запланированное сжигание, добавив, что в Авдоне на данный момент проводят дезинфекцию путем сжигания окон, дверей и других объектов, где находились зараженные курицы.

«На территории АО „Птицефабрика „Башкирская“ в муниципальном районе Уфимский район в период с 03 по 13.11.2023 (за исключением выходных и праздничных дней), на бетонной площадке будет проводиться сжигание мебели», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в августе этого года жители Авдона и близлежащих населенных пунктов жаловались на удушающий запах, идущий с местной птицефабрики, где ранее возник очаг птичьего гриппа. В связи с этим было принято решение сжечь заболевших кур.

В Башкирии заболевших птичьим гриппом птиц сожгут в котлованах
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#Происшествия#Уфа#Новости Уфы#МЧС#Азамат Нухов#Густой дым#Птицефабрика#Авдонская птицефабрика#МЧС Башкирии
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