В МЧС раскрыли, откуда шел черный дым, напугавший ранее жителей Уфы

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
В сети появилось видео, на котором черные клубы дыма поднимались в 10 км от центра Дёмского района. Пользователи предположили, что на Авдонской птицефабрике, где был обнаружен птичий грипп, происходит ликвидации заражённых кур путём сжигания, оттуда и идут клубки чёрного дыма.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, дым, который был виден в Дёмском районе Уфы — это запланированное сжигание, добавив, что в Авдоне на данный момент проводят дезинфекцию путем сжигания окон, дверей и других объектов, где находились зараженные курицы.
«На территории АО „Птицефабрика „Башкирская“ в муниципальном районе Уфимский район в период с 03 по 13.11.2023 (за исключением выходных и праздничных дней), на бетонной площадке будет проводиться сжигание мебели», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Напомним, в августе этого года жители Авдона и близлежащих населенных пунктов жаловались на удушающий запах, идущий с местной птицефабрики, где ранее возник очаг птичьего гриппа. В связи с этим было принято решение сжечь заболевших кур.