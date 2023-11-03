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Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

Массовые проверки ГИБДД пройдут на дорогах Уфы с 3 по 4 ноября

В Госавтоинспекции Уфы сделали важное заявление для водителей

3 ноября 2023, 14:59
Фото: Midjourney

Массовые проверки ГИБДД пройдут на дорогах Уфы с 3 по 4 ноября

Жителям города напомнили об обязательном соблюдении правил безопасного вождения.

В Уфе в течение двух дней — с 3 по 4 ноября пройдут массовые рейды среди водителей. Как отмечают в Госавтоинспекции города, мероприятия будут направлены на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. В частности, особое внимание будет уделено выявлению случаев нетрезвого вождения и нарушениям при перевозке детей в салоне авто.

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В Госавтоинспекции Уфы напоминают о необходимости использования ремней безопасности, а также о соблюдении бокового интервала и дистанции во время движения. Настоятельно рекомендуется воздержаться от от поездок в состоянии алкогольного опьянения.

#Город#ГИБДД#ДТП#Новости Уфы#Транспорт#Азамат Нухов#Проверки водителей#Массовые проверки#Рейды
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