В Госавтоинспекции Уфы сделали важное заявление для водителей

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
В Уфе в течение двух дней — с 3 по 4 ноября пройдут массовые рейды среди водителей. Как отмечают в Госавтоинспекции города, мероприятия будут направлены на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. В частности, особое внимание будет уделено выявлению случаев нетрезвого вождения и нарушениям при перевозке детей в салоне авто.
В Госавтоинспекции Уфы напоминают о необходимости использования ремней безопасности, а также о соблюдении бокового интервала и дистанции во время движения. Настоятельно рекомендуется воздержаться от от поездок в состоянии алкогольного опьянения.