В Госавтоинспекции Уфы сделали важное заявление для водителей

В Уфе в течение двух дней — с 3 по 4 ноября пройдут массовые рейды среди водителей. Как отмечают в Госавтоинспекции города, мероприятия будут направлены на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. В частности, особое внимание будет уделено выявлению случаев нетрезвого вождения и нарушениям при перевозке детей в салоне авто.