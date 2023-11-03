В ДТП с автобусом на проспекте Октября в Уфе пострадали два человека

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Инцидент произошел ранее сегодня на на проспекте Октября. 28-летний водитель автомашины «Киа Рио», поворачивая на улицу Кольская, допустил столкновение с автобусом «Нефаз», двигавшимся в попутном направлении.
В результате ДТП пострадали два человека. Пассажирка легкового автомобиля — женщина 1969 года рождения и пассажирка автобуса — женщина 1955 года рождения. Сейчас им оказывается медицинская помощь.
«По данному факту начато административное расследование, в рамках которого будут установлены все обстоятельства произошедшего», — прокомментировали в пресс-служб ГИБДД.