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Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

На проспекте Октября в Уфе пассажирский автобус столкнулся с легковым авто

В ДТП с автобусом на проспекте Октября в Уфе пострадали два человека

3 ноября 2023, 11:08
Фото: Госавтоинспекция Башкортостана// Telegram

На проспекте Октября в Уфе пассажирский автобус столкнулся с легковым авто

Обстоятельства дорожного происшествия выясняются, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел ранее сегодня на на проспекте Октября. 28-летний водитель автомашины «Киа Рио», поворачивая на улицу Кольская, допустил столкновение с автобусом «Нефаз», двигавшимся в попутном направлении.

Фото: Госавтоинспекция Башкортостана// Telegram

В результате ДТП пострадали два человека. Пассажирка легкового автомобиля — женщина 1969 года рождения и пассажирка автобуса — женщина 1955 года рождения. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

«По данному факту начато административное расследование, в рамках которого будут установлены все обстоятельства произошедшего», — прокомментировали в пресс-служб ГИБДД.
#Азамат Нухов
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