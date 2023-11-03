В Башкирии за 3,6 млн рублей снимут мультфильм о участнике СВО

Фанис Хусаинов, доброволец из Башкирии, стал известен благодаря своему отважному поступку во время боя. В январе стало известно о трагической гибели члена батальона «Барс 17», который смог одолеть семерых бойцов Вооруженных Сил Украины, захватив одного из них в плен и заставив украинский бронетранспортер подчиниться своей воле.