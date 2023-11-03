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Published Сегодня, 04:49

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Updated Сегодня, 04:51

Анимационный фильм о участнике СВО снимут в Башкирии

В Башкирии за 3,6 млн рублей снимут мультфильм о участнике СВО

3 ноября 2023, 04:49
Фото: 1MI

Анимационный фильм о участнике СВО снимут в Башкирии

Производством анимационной киноленты займется режиссер Дамир Мухаметьяров

Два контракта на общую сумму 3,6 млн рублей были заключены киностудией «Башкортостан» имени Амира Абдразакова для создания анимационного фильма о жизни и подвиге Фаниса Хусаинова, также известного как «Безбашенный Фанис», участника СВО в Башкирии. Соответствующие сведения опубликованы на портале госзакупок.

Предприниматель Дамир Мухаметьяров, с которым были подписаны договоры, будет ответственен за подготовку к производству фильма и создание анимационного мультфильма с рабочим названием «Безбашенный».

Фанис Хусаинов, доброволец из Башкирии, стал известен благодаря своему отважному поступку во время боя. В январе стало известно о трагической гибели члена батальона «Барс 17», который смог одолеть семерых бойцов Вооруженных Сил Украины, захватив одного из них в плен и заставив украинский бронетранспортер подчиниться своей воле.

Ранее Mkset сообщал о создании полнометражного мультфильма про генерала Минигали Шаймуратова. По информации на сайте госзакупок, контракт был заключен с единственным поставщиком — продюсером Артуром Абдрахмановым. Цена контракта составила 26,6 млн рублей.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО#Участники СВО#Виалина Ахсанова
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