«Ростелеком» провел показ сериала «Политех» в Уфимском колледже радиоэлектроники

«Политех» — комедийный сериал о студентах и преподавателях одного из колледжей в российской глубинке. Школьнику Глебу (Александр Новиков, известный по фильму «Помилование») выпадает шанс стать частью популярной киберспортивной команды. Ради мечты он бросает школу и переводится в не самый лучший колледж, чтобы успокоить родителей, которые хотят, чтобы у парня была профессия, и получить больше времени на тренировки. Жизнь Глеба меняется, когда в колледж приезжает новая директриса из столицы Алиса (Анна Глаубэ). У молодой и амбициозной айтишницы большие планы — вывести учебное заведение в топ рейтинга колледжей страны, чтобы перезапустить собственную карьеру и вернуться в Москву.