«Ростелеком» провел показ сериала «Политех» в Уфимском колледже радиоэлектроники

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
«Политех» — комедийный сериал о студентах и преподавателях одного из колледжей в российской глубинке. Школьнику Глебу (Александр Новиков, известный по фильму «Помилование») выпадает шанс стать частью популярной киберспортивной команды. Ради мечты он бросает школу и переводится в не самый лучший колледж, чтобы успокоить родителей, которые хотят, чтобы у парня была профессия, и получить больше времени на тренировки. Жизнь Глеба меняется, когда в колледж приезжает новая директриса из столицы Алиса (Анна Глаубэ). У молодой и амбициозной айтишницы большие планы — вывести учебное заведение в топ рейтинга колледжей страны, чтобы перезапустить собственную карьеру и вернуться в Москву.
Анастасия Коннова, заместитель генерального директора по персоналу ПАО «Ростелеком» в Башкортостане:
«Мы неслучайно выбрали для кинопоказа Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникации и безопасности. Это профильное учебное заведение, с которым нас связывают профессиональные и дружеские отношения. Такие проекты, как „Политех“, помогают нам говорить со студентами, которые через пару лет придут на работу в „Ростелеком“, на одном языке».
Игорь Нуйкин, директор Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникации и безопасности:
«Наше образовательное учреждение входит в сотню лучших колледжей России. Мы готовим специалистов в области ИТ-сферы, телекоммуникаций и безопасности, которые востребованы во всех отраслях. Наши студенты проходят производственную практику в „Ростелекоме“ с возможностью последующего трудоустройства. Такие интересные проекты, как сериал „Политех“, помогают нам стать ближе с крупнейшим цифровым провайдером страны».
После показа ребята смогли пообщаться с гостями. Денис Каширин рассказал, что Уфа нечужой для него город, его отец родом из Башкирии.
Денис Каширин:
«“Политех» — сериал про молодежь и для молодежи. Нам очень важно мнение людей, для которых мы создавали этот фильм. Сколько будет сезонов, неизвестно. Всё зависит от зрительского интереса. Пока отсняты и почти смонтированы 12 серий первого сезона».
Даниил Савельев, исполнитель роли Серого:
«Я сыграл антагониста главного героя. Мой персонаж — главный хулиган в колледже, который абсолютно не интересуется компьютерными играми и старается помешать Глебу реализовать мечту. С Серым у меня мало общего. Он задиристый и конфликтный, а я в душе дипломат».
Четыре серии «Политеха» доступны на платформе Wink, последующие будут выходить по четвергам.
Реклама. ПАО Башинформсвязь.erid: LjN8KUEQY