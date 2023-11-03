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«Ростелеком» провел показ сериала «Политех» в Уфимском колледже радиоэлектроники

«Ростелеком» провел показ сериала «Политех» в Уфимском колледже радиоэлектроники

3 ноября 2023, 15:37
«Ростелеком» показал первые две серии нового молодежного сериала «Политех» (16+) в Уфимским колледже радиоэлектроники, телекоммуникации и безопасности. На встречу со студентами приехали креативный продюсер Black Box Production Денис Каширин и актер Даниил Савельев.

«Политех» — комедийный сериал о студентах и преподавателях одного из колледжей в российской глубинке. Школьнику Глебу (Александр Новиков, известный по фильму «Помилование») выпадает шанс стать частью популярной киберспортивной команды. Ради мечты он бросает школу и переводится в не самый лучший колледж, чтобы успокоить родителей, которые хотят, чтобы у парня была профессия, и получить больше времени на тренировки. Жизнь Глеба меняется, когда в колледж приезжает новая директриса из столицы Алиса (Анна Глаубэ). У молодой и амбициозной айтишницы большие планы — вывести учебное заведение в топ рейтинга колледжей страны, чтобы перезапустить собственную карьеру и вернуться в Москву.

Анастасия Коннова, заместитель генерального директора по персоналу ПАО «Ростелеком» в Башкортостане:

«Мы неслучайно выбрали для кинопоказа Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникации и безопасности. Это профильное учебное заведение, с которым нас связывают профессиональные и дружеские отношения. Такие проекты, как „Политех“, помогают нам говорить со студентами, которые через пару лет придут на работу в „Ростелеком“, на одном языке».

Игорь Нуйкин, директор Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникации и безопасности:

«Наше образовательное учреждение входит в сотню лучших колледжей России. Мы готовим специалистов в области ИТ-сферы, телекоммуникаций и безопасности, которые востребованы во всех отраслях. Наши студенты проходят производственную практику в „Ростелекоме“ с возможностью последующего трудоустройства. Такие интересные проекты, как сериал „Политех“, помогают нам стать ближе с крупнейшим цифровым провайдером страны».

После показа ребята смогли пообщаться с гостями. Денис Каширин рассказал, что Уфа нечужой для него город, его отец родом из Башкирии.

Денис Каширин:

«“Политех» — сериал про молодежь и для молодежи. Нам очень важно мнение людей, для которых мы создавали этот фильм. Сколько будет сезонов, неизвестно. Всё зависит от зрительского интереса. Пока отсняты и почти смонтированы 12 серий первого сезона».

Даниил Савельев, исполнитель роли Серого:

«Я сыграл антагониста главного героя. Мой персонаж — главный хулиган в колледже, который абсолютно не интересуется компьютерными играми и старается помешать Глебу реализовать мечту. С Серым у меня мало общего. Он задиристый и конфликтный, а я в душе дипломат».

Четыре серии «Политеха» доступны на платформе Wink, последующие будут выходить по четвергам.

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