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Режиссёр Зуйков посчитал фильм «Мальчик и птица» новым антивоенным творением Миядзаки

3 ноября 2023, 06:42
Режиссер Зуйков назвал новый фильм «Мальчик и птица» Миядзаки антивоенным произведением. Премьера фильма состоялась летом, а в российских кинотеатрах он будет показан 7 декабря.

Сюжет картинки рассказывает о мальчике по имени Махито, который очень сильно скучает по своей умершей маме и решает отправиться в опасное путешествие в другой мир.

Фильм «Мальчик и птица» — это ещё одна антивоенная работа известного японского режиссёра, которая предупреждает о возможном начале глобальной войны, рассказал Игорь Зуйков в интервью с ИА RuNews24.ru.

Зуйков отметил, что Миядзаки — гуманист и каждый режиссёр должен быть таким же. Он считает, что режиссёры должны принять эту клятву Гиппократа и распространять свои идеи среди людей, также, как делает это Хаяо.

Специалист подчеркнул, что талантливый аниматор всегда выступал против войны и беспокоился о том, что третья мировая война может начаться в любой момент. Именно эта мысль вдохновила его на создание нового сюжета о мальчике Махито.

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