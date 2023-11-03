Режиссёр Зуйков посчитал фильм «Мальчик и птица» новым антивоенным творением Миядзаки

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Сюжет картинки рассказывает о мальчике по имени Махито, который очень сильно скучает по своей умершей маме и решает отправиться в опасное путешествие в другой мир.
Фильм «Мальчик и птица» — это ещё одна антивоенная работа известного японского режиссёра, которая предупреждает о возможном начале глобальной войны, рассказал Игорь Зуйков в интервью с ИА RuNews24.ru.
Зуйков отметил, что Миядзаки — гуманист и каждый режиссёр должен быть таким же. Он считает, что режиссёры должны принять эту клятву Гиппократа и распространять свои идеи среди людей, также, как делает это Хаяо.
Специалист подчеркнул, что талантливый аниматор всегда выступал против войны и беспокоился о том, что третья мировая война может начаться в любой момент. Именно эта мысль вдохновила его на создание нового сюжета о мальчике Махито.