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Published Сегодня, 05:05

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

В Уфе установлен новый температурный рекорд

Рекорд 1961 года побит: в Уфе зафиксирована рекордная ноябрьская температура

3 ноября 2023, 05:05
Фото: 1MI

В Уфе установлен новый температурный рекорд

Накануне был установлен абсолютный рекорд тепла в Башкирии.

Температурный рекорд, установленный в Уфе, был побит 2 ноября 2023 года. По данным Башгидрометцентра, на аэрологической станции Уфа-Дема был зафиксирован абсолютный максимум температуры воздуха +12,9°. Это превысило предыдущий рекорд, установленный 62 года назад, когда температура достигала +10,8° в тот же день, 2 ноября 1961 года.

Синоптики также сообщили, что вчера по всей Башкирии воздух прогрелся до +10° до +15°.

Напомним, что в сентября текущего года был также побит температурный рекорд. 25 сентября стал самым теплым днем за последние 73 года. В 1950 году температура воздуха в этот день достигла +23,6 градусов. Но в этом году столбики термометров показали еще более высокие значения — +25,8 градусов.

#Общество#Город#Башкирия#Погода#Новости Башкирии#Новости Уфы#Погода в Уфе#Виалина Ахсанова
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