Рекорд 1961 года побит: в Уфе зафиксирована рекордная ноябрьская температура

Напомним, что в сентября текущего года был также побит температурный рекорд. 25 сентября стал самым теплым днем за последние 73 года. В 1950 году температура воздуха в этот день достигла +23,6 градусов. Но в этом году столбики термометров показали еще более высокие значения — +25,8 градусов.