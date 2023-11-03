Рекорд 1961 года побит: в Уфе зафиксирована рекордная ноябрьская температура

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Температурный рекорд, установленный в Уфе, был побит 2 ноября 2023 года. По данным Башгидрометцентра, на аэрологической станции Уфа-Дема был зафиксирован абсолютный максимум температуры воздуха +12,9°. Это превысило предыдущий рекорд, установленный 62 года назад, когда температура достигала +10,8° в тот же день, 2 ноября 1961 года.
Синоптики также сообщили, что вчера по всей Башкирии воздух прогрелся до +10° до +15°.
Напомним, что в сентября текущего года был также побит температурный рекорд. 25 сентября стал самым теплым днем за последние 73 года. В 1950 году температура воздуха в этот день достигла +23,6 градусов. Но в этом году столбики термометров показали еще более высокие значения — +25,8 градусов.