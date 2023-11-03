Приговор убийце Дины Махияновой, жалобы на отопление и массовое отравление в Башкирии

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Published Сегодня, 16:47
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Updated Сегодня, 16:49
В Башкирии за истязательство и убийство Дины Махияновой, ее экс-супруг Алик Махиянов получил 10 лет колонии строгого режима. Экс-супруг молодой чиновницы из Белорецка, Дины Махияновой, признан виновным в ее убийстве. Как доказано следствием, после развода обвиняемый Алик Махиянов в течение почти двух лет, — с декабря 2020 по август 2022 года, продолжал издеваться над бывшей супругой.
Юнир Кутлугужин, возглавляющий отделение КПРФ в республике, обвинил спикера Курултая Константина Толкачева в провокации против коммунистов. Ранее Юнир Кутлугужин вынес на рассмотрение парламента вопрос о защите традиционных ценностей Башкортостана, где назвал танцора балета Рудольфа Нуреева «предателем родины» и «выдающимся представителем ЛГБТ-сообщества». Комментируя заявления Кутлугужина, Константин Толкачев подчеркнул, что «фракция КПРФ не придумала ничего лучше, чем оскорбить выдающегося человека, который является неотъемлемой частью культуры не только республики, но и всей России и всего мира». Сегодня же Кутлугужин высказался о выступлении Толкачева, выразив мнение, что его выступление нарушает депутатскую этику и «достойно внимания прокуратуры».
Советский райсуд Уфы арестовал гендиректора АО «Башкиравтодор» Ильдара Юланова до 31 декабря. Решение о мере пресечения его предполагаемым сообщникам — бывшему директору ООО «Киви» Иреку Шарипову и его заместителю Ришату Самматову — еще не принято. Ильдара Юланова, Ирека Шарипова и Ришата Самматова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). главу крупнейшей подрядной организации Башкирии вместе с сообщниками обвиняют в хищении 91 млн рублей. По версии следствия, компания, с которой заключил контракт «Башкиравтодор», не выполнила обязательства по контракту, а деньги из бюджета были освоены.
Два контракта на общую сумму 3,6 млн рублей были заключены киностудией «Башкортостан» имени Амира Абдразакова для создания анимационного фильма о жизни и подвиге Фаниса Хусаинова, также известного как «Безбашенный Фанис», участника СВО в Башкирии. Соответствующие сведения опубликованы на портале госзакупок.
На площадке Avito выставлена на продажу часть площадей бизнес-центра, связанного с новым главой фракции КПРФ в Курултае. Оценочная стоимость помещений составляет 210 миллионов рублей. Продавец отмечает, что в здании уже имеются арендаторы, а общая площадь составляет 2,8 тысячи квадратных метров. Здание оснащено всей необходимой коммуникацией и обладает собственной огороженной парковкой. Продавец предлагает лот как готовый арендный бизнес.
В Башкирии с января по август текущего года рождаемость упала на 1,1% по сравнению с прошлогодними 9 месяцами. Больше всех рожают в Баймакском и Бурзянском районах, а хуже всего дела обстоят в Фёдоровском районе, Агидели и Салавате.
Бывший мэр Сибая, известный обзывательствами в адрес земляков, затем ставший министром предпринимательства и туризма, предстанет перед судом. Компанию ему составит замминистра транспорта. Следователи считают, что из-за их действий пришлось сносить и заново строить дорогу в Сибае.
Автомобилисты не смогут припарковаться на улице Советской. Речь идёт об участке от улицы Заки Валиди до Пушкина. Это квартал, в котором располагаются Национальный музей Республики Башкортостан, контрольно-счётная палата, министерство спорта и молодёжной политики и другие сооружения. В мэрии новую меру объясняют изменением маршрута движения общественного транспорта — большие автобусы не могут проехать по Советской, потому что крайние правые полосы заняты автомобилями.
В зону СВО отправилась 52-летняя жительница Башкирии, которая решила стать добровольцем. Согласно информации, телеграм-канала «Башкирский батальон», женщине потребовалось четыре попытки, чтобы попасть в ряды военнослужащих. Несмотря на то, что у нее есть муж, двое детей и даже внук, она не остановилась и продолжала упорно приходить в военкомат, пока ее не приняли. Она прошла трехмесячное обучение в Самарской области, и теперь она будет служить в медицинском полку.
Пожарным МЧС Башкортостана удалось успешно потушить пожар, возникший в одной из квартир многоквартирного жилого дома по адресу ул. Менделеева, 128/1 в Уфе, об этом сообщили в пресс-службе МЧС. На 16 этаже пожарные смогли открыть дверь квартиры, откуда шел дым, и провели эвакуацию жильцов дома. После проникновения в квартиру, огнеборцы приступили к тушению пламени, спасая при этом ребенка из соседнего жилья. Пожар был полностью потушен, пострадавших нет. Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В Нефтекамске произошло столкновение между «Лада Ларгус» и школьным автобусом ПАЗ. В результате водитель «Ларгуса» и трое пассажиров, а также четверо детей из ПАЗа были отправлены в больницу. По предварительным данным, причиной аварии стала использованная летняя резина на легковом автомобиле, из-за чего тот не справился с управлением. По данному факту проводится проверка, в ходе которой прокуратура даст оценку организаци групповой перевозки учащихся, соответствию технического состояния ТС и дорожного полотна требованиям безопасности.
Глава Башкирии прокомментировал ситуацию с отсутствием отопления в Уфе. Так, несмотря на то, что официально подачу тепла в жилые дома начали еще 9 октября, от граждан продолжают поступать жалобы на холодные батареи. Радий Хабиров отметил, что особенно часто на отсутствие отопления жалуются жители Калининского района города.
Администрация Уфы приняла решение о комплексном развитии территории, ограниченной улицами Герцена, Кулибина, Кольцевой и земельным участком, а также несмежной территорией жилой застройки в квартале улиц Гончарова, Черниковской, Свободы и 40 лет Октября. Общая площадь данной территории составила порядка 9,3 га. Как следует из постановления, в границах проекта расположены 26 аварийных многоэтажных домов, а также пять индивидуальных и один многоквартирный дом.
Жителя Башкирии подозревают в убийстве его 86-летней бабушки. По предварительным данным, ранее у мужчины произошел конфликт с бабушкой, в ходе которого тот подозреваемый нанес множественные удара руками и ногами по телу и голове женщины. От полученных травм женщина скончалась, подозреваемый же, чтобы скрыть следы преступления спрятал её тело в морозильную камеру, в доме, где они проживали.
В одном из заведений Уфы произошло массовое отравление детей. Как предварительно сообщает Роспотребнадзор РБ, причиной могла стать кишечная инфекция. Так, детям потребовалась медицинская помощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении. На данный момент прокуратура и следственный комитет проводят проверку.
Скандал разгорелся после того, как парламентарии от партии предложили исключить в Башкортостане имя и упоминание мировой звезды балета Рудольфа Нуреева. Идея подверглась жесткой критики со стороны председателя парламента Константина Толкачева. Он возмутился тем, что вместо помощи в трудный для страны момент КПРФ решила нанести пятно на репутацию выдающегося человека, который является гордостью не только Башкирии и России, но и всего мирового сообщества. Толкачев также подчеркнул, что так Рудольфа Нуреева «не поливали грязью даже во время КПСС».
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье «Халатность» из-за нападения собак в Салавате. О нападении стаи собак на двух местных жителей стало известно накануне, 27 октября. Сначала собаки набросились на женщину, отбиться ей помогли прохожие. Спустя некоторое время на том же месте собаки напали на мужчину: вцепились ему в плечо и повалили на землю.
В Уфе 13-летние подростки пробрались в бомбоубежище на территории завода «Электроаппарат», для того чтобы поживиться противогазами. Школьники пробрались туда через щель в заборе, а после взломами замок и проникли внутрь. Однако найти им удалось только один противогаз и два подсумка, когда вдруг появился охранник и начал кричать. С испугу один из мальчиков достал купленный на маркетплейса пневматический пистолет и четыре раза выстрелил в мужчину. Мальчиков задержали, а в отношении их родителей были составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ.