Приемная мать призналась в смерти своего трехлетнего ребенка в Уфе

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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Updated Сегодня, 08:37
В полицию Уфы поступило сообщение о смерти трехлетнего ребенка, который, по предварительным данным, выпал с кровати. В ходе расследования правоохранительные органы установили, что приемная мать призналась в убийстве ребенка, сообщает издание «Башинформ».
Изначально предполагалось, что случай был несчастным: вечером, 28 октября, мать укладывала детей спать, а наутро обнаружила одного из них уже на полу. Прибывшие на место происшествия медики и правоохранители констатировали смерть ребенка. У полицейских начали возникать сомнения в версии, представленной родителями, что случай был несчастным. В итоге 38-летняя женщина написала явку с повинной, а ее 47-летний муж дает показания. По предварительной информации, приемная мать сильно ударила младшего ребенка по голове, что стало причиной его смерти. Женщину задержали.
Известно, что семья не находилась на учете и считалась благополучной, иначе им не были бы доверены двое приемных детей. В доме создавались все условия для заботы о малышах. Сейчас решает вопрос об изъятии второго ребенка, так как по данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье «убийство».