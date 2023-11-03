Приемная мать призналась в смерти своего трехлетнего ребенка в Уфе

Изначально предполагалось, что случай был несчастным: вечером, 28 октября, мать укладывала детей спать, а наутро обнаружила одного из них уже на полу. Прибывшие на место происшествия медики и правоохранители констатировали смерть ребенка. У полицейских начали возникать сомнения в версии, представленной родителями, что случай был несчастным. В итоге 38-летняя женщина написала явку с повинной, а ее 47-летний муж дает показания. По предварительной информации, приемная мать сильно ударила младшего ребенка по голове, что стало причиной его смерти. Женщину задержали.