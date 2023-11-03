mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:35

Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

Приемная мать призналась в смерти своего трехлетнего ребенка в Уфе

Приемная мать призналась в смерти своего трехлетнего ребенка в Уфе

3 ноября 2023, 08:35
Фото: 1MI
Семья не находилась на учете и считалась благополучной
Сюжет
Дети

В полицию Уфы поступило сообщение о смерти трехлетнего ребенка, который, по предварительным данным, выпал с кровати. В ходе расследования правоохранительные органы установили, что приемная мать призналась в убийстве ребенка, сообщает издание «Башинформ».

Изначально предполагалось, что случай был несчастным: вечером, 28 октября, мать укладывала детей спать, а наутро обнаружила одного из них уже на полу. Прибывшие на место происшествия медики и правоохранители констатировали смерть ребенка. У полицейских начали возникать сомнения в версии, представленной родителями, что случай был несчастным. В итоге 38-летняя женщина написала явку с повинной, а ее 47-летний муж дает показания. По предварительной информации, приемная мать сильно ударила младшего ребенка по голове, что стало причиной его смерти. Женщину задержали.

Известно, что семья не находилась на учете и считалась благополучной, иначе им не были бы доверены двое приемных детей. В доме создавались все условия для заботы о малышах. Сейчас решает вопрос об изъятии второго ребенка, так как по данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

#Общество#Происшествия#Башкирия#Дети#Убийство#Новости Башкирии#Новости Уфы#Смерть ребенка#Виалина Ахсанова#Приёмный ребёнок
Подпишитесь
Вину не признал: в Белорецке вынесли приговор экс-супругу и убийце Дины Махияновой
Сегодня, 06:41
«Истеричное выступление»: Глава рескома КПРФ обвинил спикера Курултая в провокации
Сегодня, 06:28
Срочно. Дорогостоящие часы и Мерседесы: главу Башкиравтодора обвиняют в крупном мошенничестве
Вчера, 13:33
Плохое качество дорог привело главу минтуризма Башкирии к уголовному делу
Вчера, 11:20
Морской бой и тающие ледники: как выглядит новый сквер Михалева в Уфе
Вчера, 11:02
От Запашных с тиграми до Киркорова с перьями: что происходит с уфимским цирком
1 ноября, 09:06