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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Последний месяц осени в Башкирии принесет дожди и снег

Последний месяц осени в Башкирии принесет дожди и снег

3 ноября 2023, 07:03
Фото: 1MI
Синоптики Башгидрометцентра опубликовали вероятный прогноз на погоду в последний месяц осени.

Синоптики представили свой прогноз на последний месяц осени, и согласно ему в республике ожидаются частые дожди, которые будут сменяться снегом. Однако, вначале месяца погода будет значительно потеплее. Например, в первые три дня температура днем поднимется до +11 градусов, а ночью не опустится ниже +2 градусов. Но, в целом, средняя температура воздуха в ноябре опустится ниже -4,4 градусов, и жители Башкирии должны быть готовы к заморозкам.

В праздничные выходные ожидается хорошая погода: переменная облачность сменится снегом и дождем, а осеннее солнце появится в большинстве районов. Теплая погода продержится до середины ноября, средняя дневная температура будет около +6; +4 градусов, и ночью не будет морозов.

Но уже во второй половине месяца зима станет заметнее. С 20-х чисел ноября в северных и горных районах ожидаются ночные морозы до -15; -18 градусов, а днем температура будет колебаться от +2 до -5 градусов. В центральной части региона и на юге будет теплее на несколько градусов, и каждый день будет идти небольшой снег с дождем.

Снегопады ожидаются в отдельных районах Башкирии в конце ноября, превращая последние дни месяца в настоящую зиму. Ночью температура воздуха упадет до -24 градусов, в Уфе -31 градус, достигая рекордно низких значений.

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