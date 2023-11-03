Последний месяц осени в Башкирии принесет дожди и снег

Но уже во второй половине месяца зима станет заметнее. С 20-х чисел ноября в северных и горных районах ожидаются ночные морозы до -15; -18 градусов, а днем температура будет колебаться от +2 до -5 градусов. В центральной части региона и на юге будет теплее на несколько градусов, и каждый день будет идти небольшой снег с дождем.