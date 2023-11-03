Популярный миф о воде развеяли в рамках программы Елены Малышевой

Елена Мылышева призналась, что в течение долгого времени отдавала предпочтение обычной воде так, как та, по её мнению, лучше утоляла жажду. Однако, как заявил кардиолог Герман Гендельман, газированная вода «всасывается немножко быстрее». Он добавил, что то же самое происходит с шампанским и игристыми винами, от чего опьянение от них происходит быстрее, чем от других разновидностей алкоголя.