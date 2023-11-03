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Популярный миф о воде развеяли в рамках программы Елены Малышевой

Популярный миф о воде развеяли в рамках программы Елены Малышевой

3 ноября 2023, 09:56
Фото: 1MI
Медики развеяли заблуждение о том, что обычная вода утоляет жажду лучше газированной.

Российский врач и телеведущая Елена Мылышева в рамках программы «Жить здорово» в эфире Первого канала развеяла популярный миф о питьевой воде. Как заявили в программе, газированная вода утоляет жажду лучше, чем обычная.

Елена Мылышева призналась, что в течение долгого времени отдавала предпочтение обычной воде так, как та, по её мнению, лучше утоляла жажду. Однако, как заявил кардиолог Герман Гендельман, газированная вода «всасывается немножко быстрее». Он добавил, что то же самое происходит с шампанским и игристыми винами, от чего опьянение от них происходит быстрее, чем от других разновидностей алкоголя.

«Газированная вода растягивает желудок больше, поэтому ощущение того, что ты напился, наступает быстрее», — добавил также иммунолог Андрей Продеус.

При этом врачи рекомендовали не пить газированную воду пациентам, страдающим от рефлюксной болезни, так как от нее обостряется изжога.

#Общество#Медицина#Здоровье#Азамат Нухов#Опасность для здоровья#Лечение
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