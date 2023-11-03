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Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Почему нельзя поднимать тост за будущий успех?

Почему нельзя поднимать тост за будущий успех?

3 ноября 2023, 10:42
Фото: 1MI
Поднимая тосты за будущий успех, человек может привлечь негативные энергии и зависть, что может отговарить удачу и привести к несчастьям; поэтому лучше оставить свои желания в тайне и не произносить такие тосты.

Во время праздников, когда люди поднимают бокал с шампанским, они произносят пожелания здоровья, счастья и благополучия. Но чтобы эти пожелания исполнились, нужно знать несколько простых правил, одно из которых заключается в том, что нельзя пить за будущий успех.

Ясновидящая Инна Мишина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как правильно поднимать тосты. По ее словам, алкоголь связан со множеством примет и суеверий.

«Никогда не стоит пить за будущее, потому что это может принести сглаз. Если вы поднимаете тост за будущий успех, то можете оттолкнуть удачу и препятствовать осуществлению ваших планов. Свои желания и надежды лучше держать в секрете, чтобы не привлекать внимание злых сил или завистливых людей», — объясняет Мишина.

Иногда, продолжает ясновидящая, после праздничного застолья человек внезапно обнаруживает, что на него обрушиваются несчастья.

«Это может происходить и потому, что человек активно праздновал будущий успех, ведь за столом мог оказаться завистник, который своей злобой наносит ему вред на астральном уровне», — предупреждает Мишина.

Также не следует оставлять на столе пустые бутылки, если не хотите привлечь бедность в свой дом, советует ясновидящая. Если кто-то начал наливать алкоголь, пусть продолжает это делать. Говорят, что «передавать руками» — это признак быстрого опьянения и печального праздника. Однако, если вам попала мошка в бокал, то это следует воспринять как знак скорого появления денег.

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