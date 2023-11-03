Почему нельзя поднимать тост за будущий успех?

Во время праздников, когда люди поднимают бокал с шампанским, они произносят пожелания здоровья, счастья и благополучия. Но чтобы эти пожелания исполнились, нужно знать несколько простых правил, одно из которых заключается в том, что нельзя пить за будущий успех.