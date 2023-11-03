Почему нельзя поднимать тост за будущий успех?

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Во время праздников, когда люди поднимают бокал с шампанским, они произносят пожелания здоровья, счастья и благополучия. Но чтобы эти пожелания исполнились, нужно знать несколько простых правил, одно из которых заключается в том, что нельзя пить за будущий успех.
Ясновидящая Инна Мишина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как правильно поднимать тосты. По ее словам, алкоголь связан со множеством примет и суеверий.
«Никогда не стоит пить за будущее, потому что это может принести сглаз. Если вы поднимаете тост за будущий успех, то можете оттолкнуть удачу и препятствовать осуществлению ваших планов. Свои желания и надежды лучше держать в секрете, чтобы не привлекать внимание злых сил или завистливых людей», — объясняет Мишина.
Иногда, продолжает ясновидящая, после праздничного застолья человек внезапно обнаруживает, что на него обрушиваются несчастья.
«Это может происходить и потому, что человек активно праздновал будущий успех, ведь за столом мог оказаться завистник, который своей злобой наносит ему вред на астральном уровне», — предупреждает Мишина.
Также не следует оставлять на столе пустые бутылки, если не хотите привлечь бедность в свой дом, советует ясновидящая. Если кто-то начал наливать алкоголь, пусть продолжает это делать. Говорят, что «передавать руками» — это признак быстрого опьянения и печального праздника. Однако, если вам попала мошка в бокал, то это следует воспринять как знак скорого появления денег.