Побит 62-летний рекорд: температура воздуха в Уфе превысила многолетние показатели

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Абсолютный температурный рекорд был зафиксирован в четверг, 2 ноября, на аэрологической станции Уфа-Дёма. Температура воздуха составила +12,9℃. Предыдущий температурный рекорд был зафиксирован 62 года назад — 2 ноября 1961 года температура воздуха в составила +10,8℃.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные, которые, напомним, продлятся с субботы до понедельника, погодные условия в республике ожидаются достаточно благоприятными. Преобладающая температура днем +3, +8℃. В субботу, 4 ноября, возможны небольшие дожди, в последующие выходные дни существенных осадков не ожидается.
Напомним, ранее станция Уфа-Дёма зафиксировала температурный максимум, который составил +39,4 градуса. В последний раз приближенная к значению температура воздуха была отмечена в 2020 году, когда столбики термометра показывали +35 градусов.