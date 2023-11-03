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Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

В Уфе 2 ноября зафиксирован новый абсолютный температурный рекорд

Побит 62-летний рекорд: температура воздуха в Уфе превысила многолетние показатели

3 ноября 2023, 14:15
Фото: 1MI

В Уфе 2 ноября зафиксирован новый абсолютный температурный рекорд

Об этом сообщает Башгидрометцентр.

Абсолютный температурный рекорд был зафиксирован в четверг, 2 ноября, на аэрологической станции Уфа-Дёма. Температура воздуха составила +12,9℃. Предыдущий температурный рекорд был зафиксирован 62 года назад — 2 ноября 1961 года температура воздуха в составила +10,8℃.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные, которые, напомним, продлятся с субботы до понедельника, погодные условия в республике ожидаются достаточно благоприятными. Преобладающая температура днем +3, +8℃. В субботу, 4 ноября, возможны небольшие дожди, в последующие выходные дни существенных осадков не ожидается.

Напомним, ранее станция Уфа-Дёма зафиксировала температурный максимум, который составил +39,4 градуса. В последний раз приближенная к значению температура воздуха была отмечена в 2020 году, когда столбики термометра показывали +35 градусов.

#Уфа#Погода#Азамат Нухов#Погода в Уфе#Холодная погода#Температура воздуха
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