Побит 62-летний рекорд: температура воздуха в Уфе превысила многолетние показатели

По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные, которые, напомним, продлятся с субботы до понедельника, погодные условия в республике ожидаются достаточно благоприятными. Преобладающая температура днем +3, +8℃. В субботу, 4 ноября, возможны небольшие дожди, в последующие выходные дни существенных осадков не ожидается.