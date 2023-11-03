Суд избрал меру пресечения обвиненному в мошенничестве гендиру «Башкиравтодора»

Напомним, главу крупнейшей подрядной организации Башкирии вместе с сообщниками обвиняют в хищении 91 млн рублей. По версии следствия, компания, с которой заключил контракт «Башкиравтодор», не выполнила обязательства по контракту, а деньги из бюджета были освоены. Позднее появилось видео с задержанием Юланова.