mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:45

Published Сегодня, 15:45

Modified Сегодня, 15:52

Updated Сегодня, 15:52

Обвиненный в мошенничестве гендиректор «Башкиравтодора» арестован на 2 месяца

Суд избрал меру пресечения обвиненному в мошенничестве гендиру «Башкиравтодора»

3 ноября 2023, 15:45
Фото: Ильдар Юланов// VK.com

Обвиненный в мошенничестве гендиректор «Башкиравтодора» арестован на 2 месяца

Генеральному директору АО «Башкиравтодор» и двум его сообщникам, обвиняемым в хищении более 91 млн рублей, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Советский райсуд Уфы арестовал гендиректора АО «Башкиравтодор» Ильдара Юланова до 31 декабря. Решение о мере пресечения его предполагаемым сообщникам — бывшему директору ООО «Киви» Иреку Шарипову и его заместителю Ришату Самматову — еще не принято. Ильдара Юланова, Ирека Шарипова и Ришата Самматова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Фото: Пресс-служба СК РБ

Напомним, главу крупнейшей подрядной организации Башкирии вместе с сообщниками обвиняют в хищении 91 млн рублей. По версии следствия, компания, с которой заключил контракт «Башкиравтодор», не выполнила обязательства по контракту, а деньги из бюджета были освоены. Позднее появилось видео с задержанием Юланова.

Дорогостоящие часы и Мерседесы: главу Башкиравтодора обвиняют в крупном мошенничестве
Узнать подробнее
#Экономика#Мошенничество#Суд#Решение суда#Азамат Нухов#СИЗО#Арест#Башкиравтодор
Подпишитесь
Курсы, кофейни, коворкинги: как задержанный блогер Аяз Шабутдинов связан с Башкирией
Сегодня, 12:14
Вину не признал: в Белорецке вынесли приговор экс-супругу и убийце Дины Махияновой
Сегодня, 06:41
«Истеричное выступление»: Глава рескома КПРФ обвинил спикера Курултая в провокации
Сегодня, 06:28
Срочно. Дорогостоящие часы и Мерседесы: главу Башкиравтодора обвиняют в крупном мошенничестве
Вчера, 13:33
Морской бой и тающие ледники: как выглядит новый сквер Михалева в Уфе
Вчера, 11:02
Как мастеру в сфере услуг найти клиентов и получить стабильный поток заказов
Сегодня, 11:51