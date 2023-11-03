Суд избрал меру пресечения обвиненному в мошенничестве гендиру «Башкиравтодора»

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Советский райсуд Уфы арестовал гендиректора АО «Башкиравтодор» Ильдара Юланова до 31 декабря. Решение о мере пресечения его предполагаемым сообщникам — бывшему директору ООО «Киви» Иреку Шарипову и его заместителю Ришату Самматову — еще не принято. Ильдара Юланова, Ирека Шарипова и Ришата Самматова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Напомним, главу крупнейшей подрядной организации Башкирии вместе с сообщниками обвиняют в хищении 91 млн рублей. По версии следствия, компания, с которой заключил контракт «Башкиравтодор», не выполнила обязательства по контракту, а деньги из бюджета были освоены. Позднее появилось видео с задержанием Юланова.