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Posted 3 ноября 2023, 15:45

Published 3 ноября 2023, 15:45

Modified 3 ноября 2023, 15:52

Updated 3 ноября 2023, 15:52

Суд избрал меру пресечения обвиненному в мошенничестве гендиру «Башкиравтодора»

3 ноября 2023, 15:45

Обвиненный в мошенничестве гендиректор «Башкиравтодора» арестован на 2 месяца

Генеральному директору АО «Башкиравтодор» и двум его сообщникам, обвиняемым в хищении более 91 млн рублей, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Советский райсуд Уфы арестовал гендиректора АО «Башкиравтодор» Ильдара Юланова до 31 декабря. Решение о мере пресечения его предполагаемым сообщникам — бывшему директору ООО «Киви» Иреку Шарипову и его заместителю Ришату Самматову — еще не принято. Ильдара Юланова, Ирека Шарипова и Ришата Самматова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Напомним, главу крупнейшей подрядной организации Башкирии вместе с сообщниками обвиняют в хищении 91 млн рублей. По версии следствия, компания, с которой заключил контракт «Башкиравтодор», не выполнила обязательства по контракту, а деньги из бюджета были освоены. Позднее появилось видео с задержанием Юланова.

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