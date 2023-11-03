Мужчины в Башкирии живут короче на 10 лет, чем женщины

В 2022 году ожидаемая продолжительность жизни в республике составила 72,98 года. Однако, заметно, что мужчины и женщины имеют значительные различия в продолжительности жизни. В прошлом году ожидаемая продолжительность жизни мужчин составляла 67,76 года, тогда как у женщин она составила 78,25 года. Это дает разницу в 10,49 лет между полами.