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Posted Сегодня, 04:29

Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

Стало известно кто в Башкирии живёт дольше

Мужчины в Башкирии живут короче на 10 лет, чем женщины

3 ноября 2023, 04:29
Фото: Midjourney

Стало известно кто в Башкирии живёт дольше

В Башкирии были обнародованы данные о средней продолжительности жизни, предоставленные в докладе Росстата.

В 2022 году ожидаемая продолжительность жизни в республике составила 72,98 года. Однако, заметно, что мужчины и женщины имеют значительные различия в продолжительности жизни. В прошлом году ожидаемая продолжительность жизни мужчин составляла 67,76 года, тогда как у женщин она составила 78,25 года. Это дает разницу в 10,49 лет между полами.

Также стоит отметить, что ожидаемая продолжительность жизни горожан выше, чем у жителей сел — 74,05 лет против 71,2 лет. На уровне всей России ожидаемая продолжительность жизни в 2022 году составила 72,73 года.

Ранее Mkset сообщал кого в Башкирии рождается больше. Взрослых женщин больше, чем мужчин в Башкирии. Так, на 100 мужчин приходится 111 женщин, сообщает Башстат. С возрастом соотношение меняется не в пользу мужчин. На 100 младенцев мальчиков приходится 94 девочки.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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