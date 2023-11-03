Мужчины в Башкирии живут короче на 10 лет, чем женщины

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
В 2022 году ожидаемая продолжительность жизни в республике составила 72,98 года. Однако, заметно, что мужчины и женщины имеют значительные различия в продолжительности жизни. В прошлом году ожидаемая продолжительность жизни мужчин составляла 67,76 года, тогда как у женщин она составила 78,25 года. Это дает разницу в 10,49 лет между полами.
Также стоит отметить, что ожидаемая продолжительность жизни горожан выше, чем у жителей сел — 74,05 лет против 71,2 лет. На уровне всей России ожидаемая продолжительность жизни в 2022 году составила 72,73 года.
Ранее Mkset сообщал кого в Башкирии рождается больше. Взрослых женщин больше, чем мужчин в Башкирии. Так, на 100 мужчин приходится 111 женщин, сообщает Башстат. С возрастом соотношение меняется не в пользу мужчин. На 100 младенцев мальчиков приходится 94 девочки.