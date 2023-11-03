Курсы, кофейни, коворкинги: как задержанный блогер Аяз Шабутдинов связан с Башкирией

Так, ранее в России, деятельностью «инфобизнесменов», которых в народе прозвали «инфоцыгане» заинтересовалась Федеральная налоговая служба. У многих блогеров, занимающихся продажей образовательных курсов, прошли обыски. Наиболее широкий резонанс получила история «королевы марафонов» Елены Блиновской. Ее правоохранители задержали при попытке уехать в Беларусь. Сейчас женщина находится под домашним арестом. По информации Forbes, следствие считает, что Блиновская «дробила» бизнес и с 2019 по 2021 год не уплатила свыше 918 млн рублей налогов. По данным прокуратуры, она также отмыла больше 43 млрд рублей.