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Updated Сегодня, 12:16

Курсы, кофейни, коворкинги: как задержанный блогер Аяз Шабутдинов связан с Башкирией

Курсы, кофейни, коворкинги: как задержанный блогер Аяз Шабутдинов связан с Башкирией

3 ноября 2023, 12:14
Фото: Аяз Шабутдинов// VK.com
Когда-то блогер из Ижевска выступал на конференциях в Уфе, сейчас же в городе имеется уже несколько его бизнес-проектов. Mkset решил выяснить, как еще бизнесмен, задержанный по подозрению в мошенничестве, успел отметиться в башкирской столице.

Ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что в Москве якобы был задержан бизнесмен и блогер-милионник Аяз Шабутдинов. По данным ТАСС, он подозревается в мошенничестве при продаже образовательных курсов.

Шабутдинов является основателем Like Центра — «технологической образовательной компании для предпринимателей», а также сети хостелов Like Hostel и сети кофе-баров Coffee Like. Так, на его сайте пользователям предлагаются различные курсы и вебинары, посвященные тому, как увеличить доход и открыть свой бизнес. Помимо этого, Шабутдинов часто проводит различные конференции и семинары, в том числе и в Уфе.

Так, в 2015 году бизнес-конференция с участием Шабутдинова прошла в уфимском гостиничном комплексе «Президент Отель». Как заявлено в пресс-релизе отеля от 16 апреля 2015 года, «он [Шабутдинов] раскроет секреты успеха холдинга с выручкой более 300 миллионов в год от владельца одной из самых амбициозных компаний России. Невероятная по силе мотивация действовать, новые бизнес-технологии, новые партнеры, советы, возможности».

Через год Шабутдинов вновь посетил Уфу со своим мастер-классом. В рамках которого, как сообщало ИА Башинформ, «миллионер поделится своим опытом в таких темах, как предпринимательство — секреты, ошибки, кейсы; построение бизнеса с минимальным стартовым капиталом; маркетинговые стратегии; франшиза: создание и работа с франчайзи; создание и построение сетей; управление проектами».

Шабутдинову также принадлежит сеть коворкингов для предпринимателей NAMES, один из фиалиалов которой находится в Уфе. В соцсетях коворкинга рассказывается об истории успеха выпускников инфокурсов, даются советы по ведению бизнеса и увеличению дохода. Аналогичный этому контент также можно увидеть в сообществе уфимского филиала Like Центра, который, напомним, также связан с Шабутдиновым.

Еще один бизнес-проект Шабутдинова сеть кофеен Coffe Like. По данным 2ГИС в Уфе насчитывается 26 филиалов сети. У кофеен довольно высокий рейтинг — в отзывах посетители отмечают вкусный кофе и доброжелательный персонал. Примечательно, что на сайте сети отдельным пунктом идет «Сотрудничество» — пользователям предлагают открыть собственную кофейню по франшизе.

На данный момент официальной информации о задержании Шабутдинова от правоохранительных органов не поступало. Более того, изданию RT в центре блогера информацию о его задержании не подтвердили, добавив, что «уточнённая информация будет чуть позже». Напомним, по предварительной информации, Шабутдинова подозревают в мошенничестве именно при продаже образовательных курсов.

Так, ранее в России, деятельностью «инфобизнесменов», которых в народе прозвали «инфоцыгане» заинтересовалась Федеральная налоговая служба. У многих блогеров, занимающихся продажей образовательных курсов, прошли обыски. Наиболее широкий резонанс получила история «королевы марафонов» Елены Блиновской. Ее правоохранители задержали при попытке уехать в Беларусь. Сейчас женщина находится под домашним арестом. По информации Forbes, следствие считает, что Блиновская «дробила» бизнес и с 2019 по 2021 год не уплатила свыше 918 млн рублей налогов. По данным прокуратуры, она также отмыла больше 43 млрд рублей.

Примечательно, что спустя несколько месяцев после этого в налоговую вызвали нескольких известных блогеров из Башкирии. В их числе оказалась, к примеру, «башкирская домохозяйка» Миляуша Шайхлисламова, ранее заявившая о своем уходе из соцсетей.

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