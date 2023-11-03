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Published Сегодня, 12:25

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Updated Сегодня, 12:27

Кто стоит за беспорядками в аэропорту Махачкалы: известно мнение россиян

Кто стоит за беспорядками в аэропорту Махачкалы: известно мнение россиян

3 ноября 2023, 12:25
Фото: 1MI
Сведения о произошедших беспорядках в аэропорту Махачкалы еще не дошли до большинства россиян. Многие осведомленные люди считают, что эти беспорядки были организованными, а не стихийными акциями, и предполагают, что за ними стоят спецслужбы, возможно западные или украинские.

Данные опроса, проведенного по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) и посвященного массовым беспорядкам в аэропорту Махачкалы, представляет Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Информация о событиях в Махачкале была известна 77% россиян, среди которых 28% хорошо осведомлены о происходящем в Дагестане. Каждый второй слышал об этом, но без подробностей (49%). 23% узнали об этом впервые в ходе опроса. Большинство россиян осуждают участников этих беспорядков (60%, среди знающих — 69%). Почти каждый пятый безразличен к митингующим (18%), а только 11% относятся к ним с пониманием.

Только каждый десятый россиянин выразил мнение, что беспорядки в Дагестане были спонтанными, тогда как остальные три четверти уверены в их организованности. Среди осведомленных этот процент составляет 79%. Организаторами беспорядков в махачкалинском аэропорту, по мнению наших сограждан, в первую очередь являются западные спецслужбы — 26% (в группе осведомленных — 29%). Еще 13% считают, что украинские спецслужбы стояли за попыткой захвата аэропорта (среди осведомленных — 16%). Лидеры среди недовольных мусульман Дагестана заслуживают доверие 11% опрошенных.

Россияне одинаково считают участников беспорядков в Дагестане либо преступниками, нарушившими работу аэропорта (27%), либо пособниками врагов, поскольку их действия направлены на дестабилизацию ситуации в стране (26%).

22% опрошенных испытывают трудности с тем, чтобы указать националистов, которые протестуют и пропагандируют антисемитизм, в то время как 7% считают их идеологическими борцами за интересы Палестины. Еще 16% опрошенных называют их националистами.

Каждый второй опрошенный выступает за жесткое наказание участников прошедших беспорядков (51% среди тех, кто знает о происходящем), тогда как около трети опрошенных (31%) считают, что лучше не прибегать к жестким формам наказания. Каждый пятый (20%) затруднился с ответом.

Напомним, что попытка захвата аэропорта Махачкалы в Дагестане произошла в последнее воскресенье октября. Более тысячи человек участвовали в массовых беспорядках с целью найти граждан Израиля среди прибывших пассажиров.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Аэропорт#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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