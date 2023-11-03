Кто стоит за беспорядками в аэропорту Махачкалы: известно мнение россиян

Информация о событиях в Махачкале была известна 77% россиян, среди которых 28% хорошо осведомлены о происходящем в Дагестане. Каждый второй слышал об этом, но без подробностей (49%). 23% узнали об этом впервые в ходе опроса. Большинство россиян осуждают участников этих беспорядков (60%, среди знающих — 69%). Почти каждый пятый безразличен к митингующим (18%), а только 11% относятся к ним с пониманием.