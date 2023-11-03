Кто стоит за беспорядками в аэропорту Махачкалы: известно мнение россиян

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Данные опроса, проведенного по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) и посвященного массовым беспорядкам в аэропорту Махачкалы, представляет Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Информация о событиях в Махачкале была известна 77% россиян, среди которых 28% хорошо осведомлены о происходящем в Дагестане. Каждый второй слышал об этом, но без подробностей (49%). 23% узнали об этом впервые в ходе опроса. Большинство россиян осуждают участников этих беспорядков (60%, среди знающих — 69%). Почти каждый пятый безразличен к митингующим (18%), а только 11% относятся к ним с пониманием.
Только каждый десятый россиянин выразил мнение, что беспорядки в Дагестане были спонтанными, тогда как остальные три четверти уверены в их организованности. Среди осведомленных этот процент составляет 79%. Организаторами беспорядков в махачкалинском аэропорту, по мнению наших сограждан, в первую очередь являются западные спецслужбы — 26% (в группе осведомленных — 29%). Еще 13% считают, что украинские спецслужбы стояли за попыткой захвата аэропорта (среди осведомленных — 16%). Лидеры среди недовольных мусульман Дагестана заслуживают доверие 11% опрошенных.
Россияне одинаково считают участников беспорядков в Дагестане либо преступниками, нарушившими работу аэропорта (27%), либо пособниками врагов, поскольку их действия направлены на дестабилизацию ситуации в стране (26%).
22% опрошенных испытывают трудности с тем, чтобы указать националистов, которые протестуют и пропагандируют антисемитизм, в то время как 7% считают их идеологическими борцами за интересы Палестины. Еще 16% опрошенных называют их националистами.
Каждый второй опрошенный выступает за жесткое наказание участников прошедших беспорядков (51% среди тех, кто знает о происходящем), тогда как около трети опрошенных (31%) считают, что лучше не прибегать к жестким формам наказания. Каждый пятый (20%) затруднился с ответом.
Напомним, что попытка захвата аэропорта Махачкалы в Дагестане произошла в последнее воскресенье октября. Более тысячи человек участвовали в массовых беспорядках с целью найти граждан Израиля среди прибывших пассажиров.