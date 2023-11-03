Как мастеру в сфере услуг найти клиентов и получить стабильный поток заказов

По данным «Авито Услуг», в 2023 году россияне стали в 1,5 раза чаще интересоваться услугами частных мастеров. Значительный рост спроса в сентябре наблюдался на специалистов, занимающихся косметическим ремонтом и уборкой — на 81% и 41% соответственно. Спрос на мастеров бьюти-сферы, специалистов по установке техники и репетиторов вырос на 36%, 24% и 17%. Интересно, что большинство мастеров (70%) работают в одиночку и все чаще продвигают свои услуги в интернете.