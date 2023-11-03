Как мастеру в сфере услуг найти клиентов и получить стабильный поток заказов

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
По данным «Авито Услуг», в 2023 году россияне стали в 1,5 раза чаще интересоваться услугами частных мастеров. Значительный рост спроса в сентябре наблюдался на специалистов, занимающихся косметическим ремонтом и уборкой — на 81% и 41% соответственно. Спрос на мастеров бьюти-сферы, специалистов по установке техники и репетиторов вырос на 36%, 24% и 17%. Интересно, что большинство мастеров (70%) работают в одиночку и все чаще продвигают свои услуги в интернете.
Согласно результатам исследования Oro, в 2022 году более 40% заказов услуг провайдерам были сделаны через онлайн-каналы. Среди самых популярных оказались сайты объявлений, которыми воспользовалось 36% пользователей. На втором месте расположились мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp с долей использования в 29%. Российские социальные сети заняли третье место с результатом в 25%. На четвертом месте — специализированные сервисы-агрегаторы с долей в 18%.
Рассказать о своей услуге можно на специализированных площадках. По данным исследовательского агентства Oro, каждый второй исполнитель сферы услуг в России использует «Авито Услуги» в качестве канала для привлечения клиентов.
Как зацепить потенциального клиента
В раздел «Услуги» на Авито заходят миллионы пользователей в месяц. Чтобы привлечь внимание заказчика и стать его выбором, следует учесть несколько важных моментов.
Потенциальный клиент должен точно понимать, что именно вы предлагаете. Ответьте на все вопросы, которые может задать заказчик: какой у вас опыт и квалификация, какие преимущества перед конкурентами, сроки исполнения и условия работы. При определении цены старайтесь найти золотую середину: слишком высокая цена может отпугнуть, а слишком низкая — вызвать сомнения в качестве предлагаемых услуг. С помощью карты выберете местоположение, где оказываете услугу, — офис, студия, мастерская или домашний адрес.
Если ваша услуга предполагает визуальный результат, обязательно приложите фотографии. Это поможет заказчику оценить качество вашей работы и принять решение в вашу пользу. Многие исполнители используют коллаж «до и после». Главное — использовать только собственные снимки, заказчик без труда определит, если снимки были взяты с фотобанков. Также вы можете прикрепить короткое видеоприветствие, это поможет выделиться среди конкурентов.
Активно работайте над получением положительных отзывов от ваших клиентов, на их основе в профиле мастера формируется рейтинг. Чем выше этот параметр, тем больше вероятность, что потенциальный заказчик выберет именно вас.
На отзывы важно отвечать оперативно. Регулярные ответы показывают вашу заинтересованность в предоставлении качественной услуги и заботу о репутации. Если отзыв положительный, не забудьте поблагодарить клиента, избегайте использования шаблонов. Если же отзыв негативный, не позволяйте эмоциям управлять вашими действиями. Постарайтесь разобраться в ситуации и предложить клиенту возможные варианты решения проблемы.
Какие услуги чаще всего ищут уфимцы
По данным платформы «Авито Услуги» жители Уфы стали активно интересоваться услугами мастеров по натяжным потолкам, электриков и сантехников. В разделе «Ремонт и отделка» среди наиболее популярных видов работы за последние полгода оказался ремонт и отделка потолков — спрос на услугу вырос на 128%, а самым популярным запросом стала установка натяжных потолков. Также заказчики в Уфе чаще искали мастеров по плиточным работам (+143%), полам и напольным покрытиям (+59%). Вырос спрос на сантехников и электриков — на 103% и 92% соответственно.
Рост сразу на 130% показал спрос на ремонт крупной бытовой техники в Уфе. Наиболее востребован ремонт плит, холодильников и стиральных машин. Летом этого года объявлений от частных специалистов и сервисных центров по ремонту и обслуживанию крупной бытовой техники стало больше на 24%, а мелкой — на 19% год к году.