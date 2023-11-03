«Истеричное выступление»: Глава рескома КПРФ обвинил спикера Курултая в провокации

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
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Updated Сегодня, 06:59
Юнир Кутлугужин, первый секретарь регионального комитета КПРФ, считает, что выступление Толкачева нарушает депутатскую этику и требует вмешательства прокуратуры. Реакция спикера на заявление фракции КПРФ, в котором был высказан протест против «культа Рудольфа Нуреева», вызвала возмущение Кутлугужина, который назвал Нуреева «предателем родины» и «выдающимся представителем ЛГБТ-сообщества», сообщает издание «Коммерсант-Башкортостан».
На прошлой неделе Юнир Кутлугужин вынес на рассмотрение парламента вопрос о защите традиционных ценностей Башкортостана. В своем заявлении он подчеркнул, что выполнение указа президента РФ о сильном духовно-нравственном фундаменте страны подвергается подрыву деятельностью некоторых чиновников. Он привел конкретные примеры нарушений, таких как увеличение числа англоязычных вывесок, отсутствие патриотической атмосферы в кинотеатрах и театрах, а также поддержка известными личностями, например, балерина Рудольф Нуреев, который был осужден Верховным судом СССР за измену и известен своей нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Коммунисты предложили, чтобы правительство Башкирии представило отчет о выполнении указа и учредило орган для контроля отклонений от заявленного курса. Это предложение было высказано на пленарном заседании 26 октября. В своем выступлении Константин Толкачев подчеркнул, что фракция КПРФ не придумала ничего лучше, чем оскорбить выдающегося человека, который является неотъемлемой частью культуры не только республики, но и всей России и всего мира. Спикер также надеется, что письмо Юнира Кутлугужина не является общей позицией фракции КПРФ.
По рекомендации президиума ЦК КПРФ, господин Кутлугужин вынужден был покинуть свою должность лидера фракции. Тем не менее, он не отказался от своей позиции. Пресс-релиз рескома КПРФ под названием «Конструктивный диалог невозможен» был опубликован сегодня, 2 ноября, в башкирских Telegram-каналах. В нем утверждается, что башкирские единороссы в непрофессиональной манере препятствовали принятию заявления парламентом республики в поддержку указа Путина. Источники из «Коммерсант-Башкортостан». подтвердили подлинность документа и добавили, что сам Юнир Кутлугужин предоставил его на ознакомление бюро рескома 1 ноября.
В своем последнем выступлении Толкачев был обвинен в том, что специально выбрал определенный момент из первого заявления, связанного с Рудольфом Нуреевым, в целях провокации и нападения на депутатов-коммунистов. Коммунистическая фракция назвала выступление спикера истеричным и оскорбительным. В пресс-релизе отмечается, что такое поведение нарушает регламент Курултая и должно быть рассмотрено комиссией по этике, а возможно, привлечено внимание прокуратуры. Кутлугужин надеется, что заявление фракции будет поддержано парламентом.