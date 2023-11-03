«Истеричное выступление»: Глава рескома КПРФ обвинил спикера Курултая в провокации

Коммунисты предложили, чтобы правительство Башкирии представило отчет о выполнении указа и учредило орган для контроля отклонений от заявленного курса. Это предложение было высказано на пленарном заседании 26 октября. В своем выступлении Константин Толкачев подчеркнул, что фракция КПРФ не придумала ничего лучше, чем оскорбить выдающегося человека, который является неотъемлемой частью культуры не только республики, но и всей России и всего мира. Спикер также надеется, что письмо Юнира Кутлугужина не является общей позицией фракции КПРФ.