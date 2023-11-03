mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 ноября 2023, 05:43

Published 3 ноября 2023, 05:43

Modified 3 ноября 2023, 05:45

Updated 3 ноября 2023, 05:45

Стало известно на сколько увеличилась средняя зарплата в Башкирии

Башкирия не вошла в топ-10 регионов России по росту зарплат

3 ноября 2023, 05:43
Фото: 1MI.

Стало известно на сколько увеличилась средняя зарплата в Башкирии

Данные Росстата о социально-экономическом положении страны указывают на рост средней заработной платы в Башкирии.

За восемь месяцев текущего года в республике средняя зарплата достигла 54 537 рублей, что является увеличением на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, Башкирия не вошла в топ-10 регионов России по росту зарплат.

В Курганской области зарплаты выросли сильнее всего — на 21,3%, а также в Оренбургской области (+21,1%), Чувашии (+20,2), Марий Эл (19,8%) и Алтайском крае (+19,1%). В целом по России средняя зарплата за восемь месяцев текущего года составила 70 293 рубля, что является увеличением на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В Чукотском автономном округе жители получают больше всех в России. Средняя зарплата здесь составляет 153 235 рублей. В Ингушетии, напротив, зарплата самая маленькая. В среднем там жители получают 35 017 рублей в месяц.

#Общество#Экономика#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Зарплаты#Минимальная зарплата
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика