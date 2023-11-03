Башкирия не вошла в топ-10 регионов России по росту зарплат

В Курганской области зарплаты выросли сильнее всего — на 21,3%, а также в Оренбургской области (+21,1%), Чувашии (+20,2), Марий Эл (19,8%) и Алтайском крае (+19,1%). В целом по России средняя зарплата за восемь месяцев текущего года составила 70 293 рубля, что является увеличением на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.