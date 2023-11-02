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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Опубликовано видео с задержанием и обыском гендиректора Башкиравтодора

Выломанные двери и пачки денег: появилось видео с задержанием главы Башкиравтодора

2 ноября 2023, 14:26
Фото: Midjourney

Опубликовано видео с задержанием и обыском гендиректора Башкиравтодора

Оперативники показали интерьеры подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Появились кадры того, как сотрудники службы безопасности и следователи ворвались в квартиру гендиректора «Башкиравтодора». Видео опубликовала ГТРК-Башкортостан.

Напомним, главу крупнейшей подрядной организации Башкирии вместе с сообщниками обвиняют в хищении 91 млн рублей. По версии следствия, компания, с которой заключил контракт «Башкиравтодор», не выполнила обязательства по контракту, а деньги из бюджета были освоены. Что скрывается за деятельностью «Башкиравтодора» и его подрядчика, мы рассказывали ранее.

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На видео видно, что оперативники, представившись сотрудниками полиции, стучали в дверь и требовали открыть дверь от владельца квартиры. Однако Ильдар Юланов не подчинился требованиям. Оперативникам пришлось выламывать дверь.

По кадрам можно увидеть роскошную квартиру Юланова с шикарным интерьером, большой гостиной и кухней. Также сотрудники ФСБ показали пачки купюр, изъятые во время обыска.

Видео: gtrk.tv

Также сегодня стало известно, что в Сибае назначено судебное заседание по делу министра предпринимательства и туризма и замминистра транспорта. Их обвиняют в превышении полномочий, из-за которого ущерб получил бюджет республики.

#Общество#Происшествия#Видео#Уфа#ФСБ#Новости Башкирии#Новости Уфы#Идэль Гумеров
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