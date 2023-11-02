Выломанные двери и пачки денег: появилось видео с задержанием главы Башкиравтодора

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Появились кадры того, как сотрудники службы безопасности и следователи ворвались в квартиру гендиректора «Башкиравтодора». Видео опубликовала ГТРК-Башкортостан.
Напомним, главу крупнейшей подрядной организации Башкирии вместе с сообщниками обвиняют в хищении 91 млн рублей. По версии следствия, компания, с которой заключил контракт «Башкиравтодор», не выполнила обязательства по контракту, а деньги из бюджета были освоены. Что скрывается за деятельностью «Башкиравтодора» и его подрядчика, мы рассказывали ранее.
На видео видно, что оперативники, представившись сотрудниками полиции, стучали в дверь и требовали открыть дверь от владельца квартиры. Однако Ильдар Юланов не подчинился требованиям. Оперативникам пришлось выламывать дверь.
По кадрам можно увидеть роскошную квартиру Юланова с шикарным интерьером, большой гостиной и кухней. Также сотрудники ФСБ показали пачки купюр, изъятые во время обыска.
Также сегодня стало известно, что в Сибае назначено судебное заседание по делу министра предпринимательства и туризма и замминистра транспорта. Их обвиняют в превышении полномочий, из-за которого ущерб получил бюджет республики.