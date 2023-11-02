Всероссийский проект «Биатлон в школу» поддержат в Сахалинской области

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Нюансы запуска новой для Сахалинской области инициативы обсудили первый заместитель губернатор Сергей Байдаков и четырехкратный чемпион Олимпиады по биатлону Александр Тихонов. Легендарный спортсмен, который руководит всероссийским проектам, передал островному региону сертификат на закупку 55 комплектов тренировочного оборудования — его общая стоимость составила более 6 млн рублей. Сергей Байдаков от имени Валерия Лимаренко поблагодарил олимпийского чемпиона за активное участие в спортивной жизни Сахалина и Курил.
«Уверен, проект „Биатлон в школу“ понравится нашим детям и откроет новые таланты. Мы всегда приветствуем такие инициативы, поскольку сахалинцы и курильчане относятся к физической культуре с особой любовью. Спортом увлекается не только подрастающие поколение, но и люди в возрасте. Это стало возможным благодаря строительству спортивных площадок и крупных комплексов, запуску различных социальных программ. Надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество», — отметил Сергей Байдаков.
Александр Тихонов напомнил, что образовательную программу «Биатлон в школу» на федеральном уровне одобрил президент РФ Владимир Путин. Сегодня она объединила более 20 регионов страны. Теперь к этой биатлонной семье присоединится и Сахалинская область.
«Мне уже удалось побывать у вас на биатлонном комплексе. Такого количества желающих заниматься спортом я не видел нигде. Люди идут с детьми, это очень здорово. Когда будут доставлены 55 комплектов для биатлона, мы снова прилетим сюда, поучаствуем в организации занятий. Поражен Южно-Сахалинском: прекрасные спортивные сооружения и чистый город. Также хочется отметить вашу работу с людьми старшего поколения. Я не знаю других регионов России, где люди в возрасте бесплатно бы ходили в бассейн, играли в хоккей», — подчеркнул Александр Тихонов.
Комплекты для биатлона передадут общеобразовательным школам и областной спортшколе олимпийского резерва зимних видов спорта. Также снаряжением обеспечат старшее поколение спортсменов — участников регионального проекта «Сахалинское долголетие».