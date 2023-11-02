Врач из Уфы перечислила крупы, после которых не хочется сладкого

Так, низким гликемическим индексом, а соответственно и пользой для организма обладают такие продукты, как мясо, птица, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, ягоды, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи и семена. Халитова отмечает, что данные группы продуктов обеспечивает поступление энергии в организм долго и равномерно и не дают резко вырасти уровню глюкозы в крови.