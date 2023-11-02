Врач из Уфы перечислила крупы, после которых не хочется сладкого

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Так, низким гликемическим индексом, а соответственно и пользой для организма обладают такие продукты, как мясо, птица, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, ягоды, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи и семена. Халитова отмечает, что данные группы продуктов обеспечивает поступление энергии в организм долго и равномерно и не дают резко вырасти уровню глюкозы в крови.
По мнению врача, жителям республики следует активнее включать в свой рацион полезные крупы: овсянку, гречку, булгур, киноа, бурый и темный рис и другие. Данные крупы оказывают благотворное влияние на кишечник, а также позволяют насытиться и не хотеть сладкого или мучного.
Ранее врач-онколог Гульнур Нигманова назвала болезни, возникающие на почве стресса. Среди них нарушения работы эндокринной системы, проблемы с кишечником вплоть до гибели полезной микрофлоры, сахарный диабет и другие.