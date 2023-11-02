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Posted Сегодня, 03:58

Published Сегодня, 03:58

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

В Уфе 2 ноября на полтора часа перекроют движение по Шакшинскому мосту

В Уфе вновь перекроют важную транспортную артерию

2 ноября 2023, 03:58
Фото: 1MI

В Уфе 2 ноября на полтора часа перекроют движение по Шакшинскому мосту

Об ограничении транспортного движения на Шакшинском мосту сообщает ИА Башинформ со ссылкой на городские службы

В четверг, 2 ноября, с 11.00 до 12.30 вновь будет закрыто движение автотранспорта по Шакшинскому мосту. В период действия ограничений жителям рекомендуется воспользоваться услугами речного парома на переправе «Князево».

Городские службы рекомендуют уфимцам и гостям города учитывать перекрытия движения по мосту при планировании своих поездок и времени в пути.

Напомним, аналогичные ограничения действовали на Шакшинском мосту ранее на этой неделе. Движение транспорт здесь было ограничено 31 октября и 1 ноября из-за монтажа балок пролетного строения

#Общество#Город#Уфа#Ограничение движения#Новости Уфы#Мост#Азамат Нухов#Ограничительные меры#Шакшинский мост
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