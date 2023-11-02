В Уфе вновь перекроют важную транспортную артерию

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
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В четверг, 2 ноября, с 11.00 до 12.30 вновь будет закрыто движение автотранспорта по Шакшинскому мосту. В период действия ограничений жителям рекомендуется воспользоваться услугами речного парома на переправе «Князево».
Городские службы рекомендуют уфимцам и гостям города учитывать перекрытия движения по мосту при планировании своих поездок и времени в пути.
Напомним, аналогичные ограничения действовали на Шакшинском мосту ранее на этой неделе. Движение транспорт здесь было ограничено 31 октября и 1 ноября из-за монтажа балок пролетного строения