В Уфе растет стоимость квартир в новостройках

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
В среднем цена квартиры в новострое в столице Башкирии в октябре достигла 6,7 млн рублей, что больше на 4%, чем в сентябре, пишет РБК ссылаясь на исследование портала «Мир квартир».
По стоимости за один квадратный метр в новом доме Уфа занимает 18 место среди крупных городов страны. В ТОП-3 вошли: Сочи, Москва и Санкт-Петербург.
За последний месяц средняя цена «за квадрат» по всем городам выросла на 3,4% и подросла до 122,1 тысячи рублей.
По данным Росстата, по итогам 9 месяцев этого года стоимость одного квадрата на первичном рынке по Башкирии составила 116,8 тысяч рублей или на 4,2% выше, чем в 2022 году.
Авторы исследования считают, что рост цены связан с повышением ключевой ставки Центрального банка, которая составляет 15% годовых. Это может спровоцировать увеличению процентов на взятие кредитов на покупку недвижимости, поэтому рынок оживился и вырос спрос.