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Published Сегодня, 17:19

Modified Сегодня, 17:21

Updated Сегодня, 17:21

Уфа на 18 месте по стоимости квартир в новостроях

В Уфе растет стоимость квартир в новостройках

2 ноября 2023, 17:19
Фото: mkset.ru
Уфа на 18 месте по стоимости квартир в новостроях

Уфа на 18 месте в стране по стоимости квартир

Стоимость одного квадратного метра в новом доме в Уфе выросла на 4,8% и составляет 136,9 тысяч рублей

В среднем цена квартиры в новострое в столице Башкирии в октябре достигла 6,7 млн рублей, что больше на 4%, чем в сентябре, пишет РБК ссылаясь на исследование портала «Мир квартир».

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По стоимости за один квадратный метр в новом доме Уфа занимает 18 место среди крупных городов страны. В ТОП-3 вошли: Сочи, Москва и Санкт-Петербург.

За последний месяц средняя цена «за квадрат» по всем городам выросла на 3,4% и подросла до 122,1 тысячи рублей.

По данным Росстата, по итогам 9 месяцев этого года стоимость одного квадрата на первичном рынке по Башкирии составила 116,8 тысяч рублей или на 4,2% выше, чем в 2022 году.

Авторы исследования считают, что рост цены связан с повышением ключевой ставки Центрального банка, которая составляет 15% годовых. Это может спровоцировать увеличению процентов на взятие кредитов на покупку недвижимости, поэтому рынок оживился и вырос спрос.


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