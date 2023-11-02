В Уфе изменят движение 17 маршрутов общественного транспорта

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Перенос контрактных сетей в Уфе повлияет на схему работы общественного транспорта с 15 ноября, сообщили в администрации города.
Муниципальный транспорт изменит движение на ул. Вологодской, на участке от ул. Коммунаров до ул. Перспективной, с заездом на ост. «Детская поликлиника №4» и «Школа №75». В частности, это коснётся 13 автобусных маршрутов и 4 троллейбусных.
Список маршрутов ниже:
Троллейбусы:
Автобусы: