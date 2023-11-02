В Уфе изменят движение 17 маршрутов общественного транспорта

Муниципальный транспорт изменит движение на ул. Вологодской, на участке от ул. Коммунаров до ул. Перспективной, с заездом на ост. «Детская поликлиника №4» и «Школа №75». В частности, это коснётся 13 автобусных маршрутов и 4 троллейбусных.