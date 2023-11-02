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Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

17 маршрутов в Уфе изменят схему движения

В Уфе изменят движение 17 маршрутов общественного транспорта

2 ноября 2023, 14:24
Фото: mkset.ru
17 маршрутов в Уфе изменят схему движения

В Уфе изменят график движения автобусов и троллейбусов с 15 ноября

Из-за ремонтных работ в Уфе серьезно поменяют график следования ряд автобусов и троллейбусов

Перенос контрактных сетей в Уфе повлияет на схему работы общественного транспорта с 15 ноября, сообщили в администрации города.

Маршрутные изменения в УфеМаршрутные изменения в Уфе
Маршрутные изменения в Уфе
Фото: Администрация Уфы

Муниципальный транспорт изменит движение на ул. Вологодской, на участке от ул. Коммунаров до ул. Перспективной, с заездом на ост. «Детская поликлиника №4» и «Школа №75». В частности, это коснётся 13 автобусных маршрутов и 4 троллейбусных.

Список маршрутов ниже:

Троллейбусы:

  • №4 «Троллейбусное депо №2 — Северный автовокзал»
  • №9 «ТЭЦ-1 — Уфимский ДОК (по ул. Первомайской)»
  • №10 «ТЭЦ-1 — Уфимский ДОК (по ул. Кольцевой)»
  • №15 «Уфимский ДОК — ДК УМПО — Стадион „Нефтяник”“

Автобусы:

  • №35к «ДК УМПО — Пожарное депо»
  • №51 «„Уфа-АВТОВАЗ“ — Трикотажная фабрика»
  • №59э «Пожарное депо — БГУ»
  • №69 «Микрорайон „Белореченский“ — ДК УМПО — Школа №75 — ДК УМПО»
  • №74 «Уфимский ДОК — Железнодорожный вокзал — Ул. Дзержинского»
  • №208 «Уфимский ДОК — ТЭЦ-1»
  • №209 «Оздоровительный комплекс „Сипайловский“ — „Уфа-АВТОВАЗ“ — Асфальтобетонный завод»
  • №211 «Поселок Тимашево — Кузнецовский затон»
  • №221 «Микрорайон Шакша — Колхозный рынок»
  • №225 «Шакша-2 — ДК УМПО — ТРЦ „Планета”“
  • №249 „Асфальтобетонный завод — Торгово-сервисный комплекс „Пушкинский”“
  • №258 „„Мкр. „Серебряный ручей“ — Мкр. „Яркий“ — Уфимский ДОК» (через ул. Менделеева, ул. Первомайскую)
  • №288 «Оздоровительный комплекс „Сипайловский“ — Максимовка»
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