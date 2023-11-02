В текущем году бизнес привлек 181 млрд кредитов под «зонтичные» поручительства КМСП

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
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Updated Сегодня, 07:29
Благодаря правительственному инструменту господдержки предприниматели получили на 4% больше финансовой помощи, чем за аналогичный период 2022 года, пишет tass.ru.
«Механизм „зонтичных“ поручительств не только помогает предпринимателям получить финансирование, но и в ряде случаев делает его просто возможным», — подчеркнул гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. В качестве подобных случаев он привел в пример ситуации, когда заемщики не располагали собственным залогом для банка. При этом заемщики, по словам Исаевича, получают доступ к средствам на приемлемых для них условиях. В частности, путем покрытия до 50% суммы кредита «зонтичные» поручительства обеспечивают упрощение процедуры предоставления залога для предпринимателей. При этом они ничего не стоят бизнесу (оплата комиссии лежит на кредитной организации) и могут быть оформлены в одном окне одновременно с кредитом, подвел итог генеральный директор КМСП.
По абсолютным показателям финансовой поддержки МСП за три квартала среди лучших субъектов РФ оказались Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. В этих регионах бизнес сумел привлечь под «зонтичные» поручительства соответственно 40,1 миллиарда, 14,3 миллиарда и 13,3 миллиарда рублей. Среди лучших также упоминаются Краснодарский край и Свердловская область, где бизнес с января по сентябрь оформил 7,7 миллиарда и 6,9 миллиарда рублей кредитов.
За девять месяцев в сфере гостиниц и общепита был отмечен наиболее очевидный прирост финансовой поддержки МСП. Увеличившись в 1,8 раза, в этой сфере по результатам сентября общая сумма поддержки под «зонтичные» поручительства достигла 4,9 миллиарда рублей. В сфере услуг за три квартала зарегистрирован полуторакратный прирост — до общей отметки 1,4 миллиарда рублей.
Альфа-Банк лидирует среди банков по объему выдачи кредитов под «зонтичные» поручительства с выданной суммой 59 миллиардов рублей кредитов, на втором месте оказался Сбер (52 миллиарда рублей), на третьем месте банк ВТБ (25 миллиардов рублей).
Напомним, механизм «зонтичных» поручительств запустили по поручению президента России и реализуют в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Его реализацию курирует первый зампредседателя Правительства РФ Андрей Белоусов.