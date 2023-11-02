В текущем году бизнес привлек 181 млрд кредитов под «зонтичные» поручительства КМСП

«Механизм „зонтичных“ поручительств не только помогает предпринимателям получить финансирование, но и в ряде случаев делает его просто возможным», — подчеркнул гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. В качестве подобных случаев он привел в пример ситуации, когда заемщики не располагали собственным залогом для банка. При этом заемщики, по словам Исаевича, получают доступ к средствам на приемлемых для них условиях. В частности, путем покрытия до 50% суммы кредита «зонтичные» поручительства обеспечивают упрощение процедуры предоставления залога для предпринимателей. При этом они ничего не стоят бизнесу (оплата комиссии лежит на кредитной организации) и могут быть оформлены в одном окне одновременно с кредитом, подвел итог генеральный директор КМСП.