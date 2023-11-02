В Октябрьском мошенник обманул 15 горожан и своего подчиненного на 19 млн рублей

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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В городе Октябрьский суд вынес приговор руководителю ООО «Колорпласт» за мошенничество в крупном размере, сообщает прокуратура республики.
Компания афериста занималась установкой окон в строящемся новом доме. Мужчина под видом реализации квартир в период с 2019 по 2020 года убеждал людей заключать договоры долевого участия в новострое. Мошеннику удалось обмануть 15 человек на сумму почти 19 млн рублей.
Также злоумышленник смог уговорить своего подчиненного дать ему 400 тысяч рублей на покупку нового автомобиля в лизинг, пообещав возвратить деньги с процентами или отдать автомобиль. По факту машина так и не была приобретена, а деньги были использованы на личные цели.
Теперь бизнесмен будет отбывать срок в течение 8 лет в исправительной колонии. Суд взыскал с него суммы ущерба, причиненные обманутым людям.