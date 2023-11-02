В Октябрьском мошенник обманул 15 горожан и своего подчиненного на 19 млн рублей

Также злоумышленник смог уговорить своего подчиненного дать ему 400 тысяч рублей на покупку нового автомобиля в лизинг, пообещав возвратить деньги с процентами или отдать автомобиль. По факту машина так и не была приобретена, а деньги были использованы на личные цели.