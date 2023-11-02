В ДТП в Уфе пострадали трое сотрудников городского телеканала

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:54
В Уфе в ДТП пострадали ведущая, оператор и продюсер телеканала «Вся Уфа». По информации тг-каналав результате авариии, все, кроме продюсера, получили тяжёлые переломы. Отмечается, что ведущая Анастасия Фёдорова находится в тяжёлом состоянии.
Инцидент произошел ранее на улице Авроры. «Митсубиси ASX», в салоне которого находились сотрудники телеканала, врезался в автобус №234. О состоянии пассажиров и водителя автобуса пока ничего неизвестно.