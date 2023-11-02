В ДТП в Уфе пострадали трое сотрудников городского телеканала

В Уфе в ДТП пострадали ведущая, оператор и продюсер телеканала «Вся Уфа». По информации тг-каналав результате авариии, все, кроме продюсера, получили тяжёлые переломы. Отмечается, что ведущая Анастасия Фёдорова находится в тяжёлом состоянии.