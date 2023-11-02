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Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

В Уфе в ДТП с участием пассажирского автобуса пострадали трое человек

В ДТП в Уфе пострадали трое сотрудников городского телеканала

2 ноября 2023, 06:47
Фото: 1MI

В Уфе в ДТП с участием пассажирского автобуса пострадали трое человек

Об инциденте сообщает телеграм-канал Mash Batash.

В Уфе в ДТП пострадали ведущая, оператор и продюсер телеканала «Вся Уфа». По информации тг-каналав результате авариии, все, кроме продюсера, получили тяжёлые переломы. Отмечается, что ведущая Анастасия Фёдорова находится в тяжёлом состоянии.

Инцидент произошел ранее на улице Авроры. «Митсубиси ASX», в салоне которого находились сотрудники телеканала, врезался в автобус №234. О состоянии пассажиров и водителя автобуса пока ничего неизвестно.

#Происшествия#Город#Видео#ДТП с пострадавшими#ДТП#Новости Уфы#Транспорт#Азамат Нухов
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