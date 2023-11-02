Уголовные дела чиновников, ДТП с журналистами и спад рождаемости в Башкирии

В Башкирии с января по август рождаемость упала на 1,1% по сравнению с прошлогодними 9 месяцами. Больше всех рожают в Баймакском и Бурзянском районах, а хуже всего дела обстоят в Фёдоровском районе, Агидели и Салавате.