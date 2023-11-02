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Published Сегодня, 16:53

Modified Сегодня, 16:55

Updated Сегодня, 16:55

Уголовные дела чиновников, ДТП с журналистами и спад рождаемости в Башкирии

Уголовные дела чиновников, ДТП с журналистами и спад рождаемости в Башкирии

2 ноября 2023, 16:53
Фото: mkset.ru
Главные события в Уфе и республике 2 ноября — в дайджесте Mkset

В Башкирии с января по август рождаемость упала на 1,1% по сравнению с прошлогодними 9 месяцами. Больше всех рожают в Баймакском и Бурзянском районах, а хуже всего дела обстоят в Фёдоровском районе, Агидели и Салавате.

Руководитель крупнейшего дорожного подрядчика республики, гендиректор «Башкиравтодора» Ильдар Юланов попала на мошенничестве. Он вместе с сообщниками из транспортной организации «Киви» воспользовался десятками миллионов рублей, которые должны были пойти на ремонт автодороги. Масштабы впечатляют — в результате обыска ФСБ и Следком изъяли денег, ценностей, техники на 4,5 млн рублей. Карьерный взлёт, начавшийся с должности заместителя мэра Уфы, рискует превратиться в трагическое пике.

На подрядах со строительством дорог попались и другие чиновники. Бывший мэр Сибая, известный обзывательствами в адрес земляков, затем ставший министром предпринимательства и туризма, предстанет перед судом. Компанию ему составит замминистра транспорта. Следователи считают, что из-за их действий пришлось сносить и заново строить дорогу в Сибае.

Коллеги из телеканала «Вся Уфа» попали в жуткую аварию. Оператор, ведущая и продюсер врезались в автобус, обслуживавшийся «Башавтотрансом». Двоим пострадавшим потребовалась госпитализация.

В пятницу в Уфе собираются открыть сквер в честь Сергея Михалёва. В середине октября его открытие анонсировали чиновники из районной администрации, а наш корреспондент посетил его заранее. Проникся ли он «холодными тонами» сквера, читайте в материале.

#Общество#Происшествия#Город#Уфа#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров
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