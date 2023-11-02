Трассу из Башкирии до Екатеринбурга продлят до Тюмени

В магистрали М-12 она выполнит связующую роль между «западным» и «восточным» крыльями федеральной трассы. Благодаря этой дороге нынешняя часть трассы М-7 «Казань-Дюртюли» объединится с трассами «Пермь-Екатеринбург» и «Екатеринбург-Тюмень».