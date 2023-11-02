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Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Федеральная трасса через Башкирию продлится до Тюмени

Трассу из Башкирии до Екатеринбурга продлят до Тюмени

2 ноября 2023, 09:58
Фото: 1MI

Федеральная трасса через Башкирию продлится до Тюмени

Постановление о нововведениях подписал Мишустин.

Правительство России приняло решение переименовать строящуюся трассу М-12. Если раньше она называлась «Волга», то теперь станет «Востоком».

Федеральная магистраль М-12 должна соединить транспортными нитями Москву, Владимирскую область, Нижегородскую область, Чувашию, Татарию, Башкирию, Пермский край, Свердловскую область и Тюменскую область. Этот проект задумывался как часть коридора «Европа-Западный Китай». Основная задача — ускорить доставку грузов между Поднебесной и европейской частью России.

Фото: Государственная компания "Автодор" / www.russianhighways.ru

Дорога «Дюртюли-Ачит» пройдёт через Башкирию, Пермский край и Свердловскую область. В нашей республике она коснётся территорий Дюртюлинского, Балтачевского, Бураевского и Татышлинского районов.

В магистрали М-12 она выполнит связующую роль между «западным» и «восточным» крыльями федеральной трассы. Благодаря этой дороге нынешняя часть трассы М-7 «Казань-Дюртюли» объединится с трассами «Пермь-Екатеринбург» и «Екатеринбург-Тюмень».

Из-за того, что М-12 переименовали на «Восток, Волгой» будет называться дорога М-7 от Казани до Москвы.

Неделю назад вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о том, что дорога между Дюртюли и Ачитом (Свердловская область) готова на 35%.

Однако в самом Дюртюли состояние дорог вызывает вопросы. Прокуратура оказалась недовольна одной из центральных улиц города.

#Экономика#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Татарстан#Свердловская область#Екатеринбург#Идэль Гумеров#Дюртюли#Пермский край#Тюмень
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