Трассу из Башкирии до Екатеринбурга продлят до Тюмени

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Правительство России приняло решение переименовать строящуюся трассу М-12. Если раньше она называлась «Волга», то теперь станет «Востоком».
Федеральная магистраль М-12 должна соединить транспортными нитями Москву, Владимирскую область, Нижегородскую область, Чувашию, Татарию, Башкирию, Пермский край, Свердловскую область и Тюменскую область. Этот проект задумывался как часть коридора «Европа-Западный Китай». Основная задача — ускорить доставку грузов между Поднебесной и европейской частью России.
Дорога «Дюртюли-Ачит» пройдёт через Башкирию, Пермский край и Свердловскую область. В нашей республике она коснётся территорий Дюртюлинского, Балтачевского, Бураевского и Татышлинского районов.
В магистрали М-12 она выполнит связующую роль между «западным» и «восточным» крыльями федеральной трассы. Благодаря этой дороге нынешняя часть трассы М-7 «Казань-Дюртюли» объединится с трассами «Пермь-Екатеринбург» и «Екатеринбург-Тюмень».
Из-за того, что М-12 переименовали на «Восток, Волгой» будет называться дорога М-7 от Казани до Москвы.
Неделю назад вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о том, что дорога между Дюртюли и Ачитом (Свердловская область) готова на 35%.
Однако в самом Дюртюли состояние дорог вызывает вопросы. Прокуратура оказалась недовольна одной из центральных улиц города.