Состояние улицы в честь генерала Шаймуратова в Башкирии сочли неудовлетворительным

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Надзорные органы оказались недовольны состоянием улицы в городе Дюртюли.
Улица Генерала Шаймуратова является одной из протяжённых городских магистралей. Она пересекает центр города, соединяя южную окраину Дюртюли с автовокзалом.
Прокуратура проверила безопасность дорожного движения и пришла к плохим выводам. На улице Генерала Шаймуратова нашли ямы, выбоины. В некоторых местах дорожное полотно полностью разрушено, а размеры колеи превышают допустимые нормы.
Для того, чтобы заставить муниципальные власти привести дорогу в порядок, дюртюлинская межрайонная прокуратура обратилась в суд. Суд выбрал сторону надзорного ведомства.
Теперь администрация города вынуждена выделить деньги из бюджета на реконструкцию улицы.
Не сделанные вовремя и качественно дорожные работы повлекли гнев прокуратуры на власти ещё одного района.