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Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

В Башкирии прокуратура потребовала от привести в порядок улицу Шаймуратова

Состояние улицы в честь генерала Шаймуратова в Башкирии сочли неудовлетворительным

2 ноября 2023, 09:31
Фото: 1MI

В Башкирии прокуратура потребовала от привести в порядок улицу Шаймуратова

Ямы и колдобины угрожают здоровью и жизни людей.

Надзорные органы оказались недовольны состоянием улицы в городе Дюртюли.

Улица Генерала Шаймуратова является одной из протяжённых городских магистралей. Она пересекает центр города, соединяя южную окраину Дюртюли с автовокзалом.

Прокуратура проверила безопасность дорожного движения и пришла к плохим выводам. На улице Генерала Шаймуратова нашли ямы, выбоины. В некоторых местах дорожное полотно полностью разрушено, а размеры колеи превышают допустимые нормы.

Для того, чтобы заставить муниципальные власти привести дорогу в порядок, дюртюлинская межрайонная прокуратура обратилась в суд. Суд выбрал сторону надзорного ведомства.

Теперь администрация города вынуждена выделить деньги из бюджета на реконструкцию улицы.

Не сделанные вовремя и качественно дорожные работы повлекли гнев прокуратуры на власти ещё одного района.

#Происшествия#Прокуратура#Дороги#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Дюртюли
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