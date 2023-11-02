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Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

Полиция перехватила серийного мошенника на трассе Уфа-Оренбург

Серийного афериста задержали на трассе под Уфой

2 ноября 2023, 07:28
Фото: mkset.ru

Полиция перехватила серийного мошенника на трассе Уфа-Оренбург

З0-летний уфимец обманывал пенсионеров, представлявшись слесарем. Так, он обманул двух женщин 84 и 82 лет соответственно. Лже-мастеру удалось смог нажиться на пенсионерках в размере 27 тысяч рублей, сообщили в МВД Уфы

Молодой человек под видом сотрудника коммунальных служб заходил в квартиры пожилых людей, якобы сделать какие-то работы. Затем он брал за свои услуги деньги или пользуясь преклонным возрастом хозяек крал их.

Одна из обманутых женщин обратилась в полицию. Благодаря камерам видеонаблюдения, удалось установить автомобиль мошенника. Позднее его задержали на трассе Уфа-Оренбург.

Как установило следствие, мужчина был неоднократно судим. За кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину (п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ) ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Аферист сознался и раскаялся в совершенном. Сейчас он под стражей.

Ранее Mkset писал, что мошенники придумали новый вид обмана, теперь они выдают себя за главу Роспотребнадзора по Башкирии, Анну Казак.

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