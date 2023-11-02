Серийного афериста задержали на трассе под Уфой

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Молодой человек под видом сотрудника коммунальных служб заходил в квартиры пожилых людей, якобы сделать какие-то работы. Затем он брал за свои услуги деньги или пользуясь преклонным возрастом хозяек крал их.
Одна из обманутых женщин обратилась в полицию. Благодаря камерам видеонаблюдения, удалось установить автомобиль мошенника. Позднее его задержали на трассе Уфа-Оренбург.
Как установило следствие, мужчина был неоднократно судим. За кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину (п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ) ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Аферист сознался и раскаялся в совершенном. Сейчас он под стражей.
Ранее Mkset писал, что мошенники придумали новый вид обмана, теперь они выдают себя за главу Роспотребнадзора по Башкирии, Анну Казак.