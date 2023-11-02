Серийного афериста задержали на трассе под Уфой

Молодой человек под видом сотрудника коммунальных служб заходил в квартиры пожилых людей, якобы сделать какие-то работы. Затем он брал за свои услуги деньги или пользуясь преклонным возрастом хозяек крал их.



Одна из обманутых женщин обратилась в полицию. Благодаря камерам видеонаблюдения, удалось установить автомобиль мошенника. Позднее его задержали на трассе Уфа-Оренбург.