«С нарушением слуха»: известны новые детали о пожаре в доме на Менделеева в Уфе

По информации ведомства, пожар начался вечером 1 ноября в квартире на 16 этаже многоквартирного жилого дома по улице Менделеева. В квартире, где на тот момент началось возгорание из-за оставленной в розетке зарядки для телефона, находилось пять человек — мать с четырьмя детьми.