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В Уфе из пожара в доме по улице Менделеева спасли семью глухонемых

«С нарушением слуха»: известны новые детали о пожаре в доме на Менделеева в Уфе

2 ноября 2023, 03:37
Фото: 1MI

В Уфе из пожара в доме по улице Менделеева спасли семью глухонемых

Пожар возник вечером 1 ноября в одной из квартир многоквартирного жилого дома по адресу ул. Менделеева, 128/1 в Уфе, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ

По информации ведомства, пожар начался вечером 1 ноября в квартире на 16 этаже многоквартирного жилого дома по улице Менделеева. В квартире, где на тот момент началось возгорание из-за оставленной в розетке зарядки для телефона, находилось пять человек — мать с четырьмя детьми.

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Из подъезда дома были спасены 15 человек. Еще 35 человек, в числе которых семь несовершеннолетних, были эвакуированы. Отмечается, что никто их них не пострадал.

— На площади 2 квадратных метра пожар ликвидировали 27 специалистов и 9 единиц техники. Люди с нарушением слуха — в группе риска. Им труднее распознать опасность, — прокомментировали в ведомстве.
#Общество#Происшествия#Город#Пожар#Новости Уфы#МЧС#Азамат Нухов#МЧС Башкирии#Пожарные
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