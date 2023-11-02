«С нарушением слуха»: известны новые детали о пожаре в доме на Менделеева в Уфе

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
По информации ведомства, пожар начался вечером 1 ноября в квартире на 16 этаже многоквартирного жилого дома по улице Менделеева. В квартире, где на тот момент началось возгорание из-за оставленной в розетке зарядки для телефона, находилось пять человек — мать с четырьмя детьми.
Из подъезда дома были спасены 15 человек. Еще 35 человек, в числе которых семь несовершеннолетних, были эвакуированы. Отмечается, что никто их них не пострадал.
— На площади 2 квадратных метра пожар ликвидировали 27 специалистов и 9 единиц техники. Люди с нарушением слуха — в группе риска. Им труднее распознать опасность, — прокомментировали в ведомстве.