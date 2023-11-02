Резкий спад рождаемости зарегистрирован в пяти муниципалитетах Башкирии

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
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Updated Сегодня, 05:34
В Башкирии в период с января по август текущего года на свет появилось 24 113 ребенка: 12 370 мальчиков и 11 743 девочки. Таким образом рождаемость в республике снизилась на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным Башстата, коэффициент рождаемости в регионе за восемь месяцев 2023 года составил 8,9 на 1 000 человек. При этом показатели рождаемости варьируются в зависимости от муниципалитета.
Так, наиболее низкие показатели были зарегистрированы в Федоровском районе Башкирии (коэффициент — 5,3 на 1 000 человек), Агидели (6,1), Салавате (6,9), Ермекеевском (6,2) и Белебеевском (6,2) районах республики.
В то же время наиболее высокие показатели рождаемости были зафиксированы в Бурзянском районе (14,6), Баймакском (12,5), Абзелиловском (12), Архангельском (11,6), и Иглинском (10,8) районах.