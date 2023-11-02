Почему служебные романы опасны: объяснение психолога

«Слишком много людей замешано в вашем романе. Если ваша связь закончилась с простым партнером, а не с коллегой, вы всегда можете спокойно расстаться. А с коллегой вам придется встречаться снова и снова. Кроме того, сплетни, которые могут очень ранить, все еще актуальны», — добавила Токарева.