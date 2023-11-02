Почему служебные романы опасны: объяснение психолога

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
Вопреки рекомендациям экспертов и психологов о том, что нельзя заводить романы на работе, в некоторых офисах все же возникают служебные романы. Однако такие отношения могут быть опасными.
Опасности, связанные с романами с коллегами, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснила психолог Полина Токарева. По ее словам, хотя некоторые люди находят свою половинку именно на работе, все же не стоит рисковать своей карьерой и репутацией.
«Служебный роман имеет много сложностей и отрицательных сторон. Во-первых, вы связаны друг с другом не только как пара, но и как коллеги. Это точно мешает работе», — рассказала Токарева.
Любовные отношения на работе могут стать заметными для других людей, считает психолог.
«Слишком много людей замешано в вашем романе. Если ваша связь закончилась с простым партнером, а не с коллегой, вы всегда можете спокойно расстаться. А с коллегой вам придется встречаться снова и снова. Кроме того, сплетни, которые могут очень ранить, все еще актуальны», — добавила Токарева.
Если отношения закончатся неудачей, то будет сложно расстаться не только с партнером, но и со своей работой. Никто не знает, как будет вести себя бывший возлюбленный-коллега. Никто не застрахован от недостойных поступков.
«На работе стоит сосредоточиться на профессиональном росте и повышении эффективности своей работы, а не распыляться на личные отношения. Смешивание работы и личных отношений может привести к потере возможностей для карьерного роста», — заключила психолог.