mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:51

Published Сегодня, 16:51

Modified Сегодня, 16:53

Updated Сегодня, 16:53

Почему служебные романы опасны: объяснение психолога

Почему служебные романы опасны: объяснение психолога

2 ноября 2023, 16:51
Фото: 1MI
Специалисты советуют избегать служебных романов, так как они могут негативно отразиться на работе и карьере, а также привести к возникновению сплетен и конфликтов с коллегами.

Вопреки рекомендациям экспертов и психологов о том, что нельзя заводить романы на работе, в некоторых офисах все же возникают служебные романы. Однако такие отношения могут быть опасными.

Опасности, связанные с романами с коллегами, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснила психолог Полина Токарева. По ее словам, хотя некоторые люди находят свою половинку именно на работе, все же не стоит рисковать своей карьерой и репутацией.

«Служебный роман имеет много сложностей и отрицательных сторон. Во-первых, вы связаны друг с другом не только как пара, но и как коллеги. Это точно мешает работе», — рассказала Токарева.

Любовные отношения на работе могут стать заметными для других людей, считает психолог.

«Слишком много людей замешано в вашем романе. Если ваша связь закончилась с простым партнером, а не с коллегой, вы всегда можете спокойно расстаться. А с коллегой вам придется встречаться снова и снова. Кроме того, сплетни, которые могут очень ранить, все еще актуальны», — добавила Токарева.

Если отношения закончатся неудачей, то будет сложно расстаться не только с партнером, но и со своей работой. Никто не знает, как будет вести себя бывший возлюбленный-коллега. Никто не застрахован от недостойных поступков.

«На работе стоит сосредоточиться на профессиональном росте и повышении эффективности своей работы, а не распыляться на личные отношения. Смешивание работы и личных отношений может привести к потере возможностей для карьерного роста», — заключила психолог.

Подпишитесь
Срочно. Дорогостоящие часы и Мерседесы: главу Башкиравтодора обвиняют в крупном мошенничестве
Сегодня, 13:33
Плохое качество дорог привело главу минтуризма Башкирии к уголовному делу
Сегодня, 11:20
Морской бой и тающие ледники: как выглядит новый сквер Михалева в Уфе
Сегодня, 11:02
От Запашных с тиграми до Киркорова с перьями: что происходит с уфимским цирком
Вчера, 09:06
Резкий спад рождаемости зарегистрирован в пяти муниципалитетах Башкирии
Сегодня, 05:32
Семь смотровых площадок Уфы откуда можно оглядеть весь город
Вчера, 08:11