Плохое качество дорог привело главу минтуризма Башкирии к уголовному делу

Наше издание ранее рассказывало о предполагаемой связи «Кизилдорстроя» с бывшим министром транспорта Башкирии. По имеющейся информации, «Кизилдорстрой» зарегистрирован в Челябинской области. Компании, принадлежащей Хакимову Артуру, удавалось участвовать поставщиком в госконтрактах 185 раз на сумму более, чем в 1,6 млрд рублей. Наиболее часто к услугам фирмы прибегало министерство дорожного хозяйства Челябинской области.