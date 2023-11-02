Плохое качество дорог привело главу минтуризма Башкирии к уголовному делу

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
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Updated Сегодня, 11:22
Через две недели в Сибае пройдёт суд над чиновниками из башкирского правительства. Их обвиняют в превышении должностных полномочий.
На скамье подсудимых оказались министр предпринимательства и туризма Рустем Афзалов и первый заместитель министра транспорта Виктор Жульков. Первый обвиняется по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса — превышение должностных полномочий, совершённое госслужащим. Второго будут судить по части 1 той же статьи — превышение должностных полномочий, повлекшее нарушение прав и интересов граждан, общества и государства.
Следствие считает, что в 2021 году чиновники без проведения конкурса провели ремонт дороги на улице Горького в Сибае. Но случай не помешал его повышению. Свыше 9 млн рублей из бюджета получила фирма «Кизилдорстрой». Качество работ оказалось неудовлетворительным — для приведения дороги в порядок пришлось разрушить дорожное полотно и заново постелить асфальт.
Тогда Афзалов был главой Сибая. Он известен также и тем, что называл жителей Баймакского района «экскрементами». Эти два случая не помешали ему весной 2022 года занять место в правительстве.
Наше издание ранее рассказывало о предполагаемой связи «Кизилдорстроя» с бывшим министром транспорта Башкирии. По имеющейся информации, «Кизилдорстрой» зарегистрирован в Челябинской области. Компании, принадлежащей Хакимову Артуру, удавалось участвовать поставщиком в госконтрактах 185 раз на сумму более, чем в 1,6 млрд рублей. Наиболее часто к услугам фирмы прибегало министерство дорожного хозяйства Челябинской области.
Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан заключило с «Кизилдорстроем» 4 контракта на сумму в 196,2 млн рублей. В мае 2022 года предприятие получило контракт на ремонт 5 километров дороги в Баймакском районе за 59,3 млн рублей. Работы должны были завершиться в сентябре 2023 года.
В прошлом году фирма получила прибыль в 111 млн рублей.
Обвинителем на суде выступает прокурор Башкирии Игорь Пантюшин.
Виктору Жулькову грозит до 4 лёт лишения свободы, Рустем Афзалов рискует оказаться за решёткой на 7 лет.
Ранее плохое качество дорог выявили в городе Дюртюли — прокуратура черед суд добилась ремонта улицы в честь известного военачальника.