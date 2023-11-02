Мужчины или женщины: стало известно кого в Башкирии больше

С возрастом соотношение меняется не в пользу мужчин. На 100 младенцев мальчиков приходится 94 девочки. В возрасте 30-34 года перевес все еще остается за мужчинами 100 против 99 женщин, а вот уже после 60 лет на 100 мужчин приходится аж 157 женщин, что говорит о высокой степени смертности «сильного пола».