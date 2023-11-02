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Posted Сегодня, 14:39

Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Мужчин в Башкирии меньше, чем женщин

Мужчины или женщины: стало известно кого в Башкирии больше

2 ноября 2023, 14:39
Фото: mkset.ru
Мужчин в Башкирии меньше, чем женщин

Стало известно сколько женщин приходится на 100 мужчин в Башкирии

В Башкирии мальчиков рождается больше, но взрослых мужчин все равно значительно меньше, чем женщин

Взрослых женщин больше, чем мужчин в Башкирии. Так, на 100 мужчин приходится 111 женщин, сообщает Башстат.

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С возрастом соотношение меняется не в пользу мужчин. На 100 младенцев мальчиков приходится 94 девочки. В возрасте 30-34 года перевес все еще остается за мужчинами 100 против 99 женщин, а вот уже после 60 лет на 100 мужчин приходится аж 157 женщин, что говорит о высокой степени смертности «сильного пола».

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#Общество#Новости#Уфа#Рождаемость#Статистика#Новости Башкирии#Смертность#Население#Владимир Селиванов
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