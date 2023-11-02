Морской бой и тающие ледники: как выглядит новый сквер Михалева в Уфе

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В Уфе готовится к открытию сквер имени Михалева. Новое городское пространство появится рядом с Дворцом спорта в Октябрьском районе столицы. Как заявил ранее глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников, основной тематикой в экстерьере парка станет хоккей.
— Цветовая гамма сквера будет включать в себя холодные тона. Оборудование и рисунок покрытия на детской площадке предполагают динамичные и подвижные игры, которые также станут вкладом в общую спортивную направленность идеи, — отметил Плотников.
Сквер Михалаева, как было упомянуто ранее, находится рядом с Дворцом спорта и представляет из себя небольшой клочок земли, будто скрывающийся в пятнистых зарослях осенних деревьев.
Хоккйеная тематика в экстерьере сквера действительно угадывается. К примеру, плитка на дорожках здесь имеет голубоватый оттенок, вероятно, это должно отсылать к ледовым аренам, на которых проводятся хоккейные матчи. Тут же можно встретить массивные скамейки над которыми возвышаются белые металлические навесы с орнаментом из треугольников. Можно предположить, что при их создании дизайнеры вдохновлялись хоккейными воротами, а орнамент имитирует собой сетку.
В середине сквера можно увидеть нечто вроде площадки, по периметру которой также стоят скамейки, правда, уже без навесов. Стоит отдать должное, возле каждой скамейки стоит урна для мусора. Несмотря на тихое благообразие данной локации, настоящим центром сквера стала огромная детская площадка.
Первое, на что падает взгляд на площадке, — две огромных белых подушки. Арт-объекты собой имитирует не то тающие шапки снега, не то вытесанные морскими волнами камни с далеких берегов. Вероятно, что вторая версия ближе к истине. В дизайне детской площадке куда больше отсылок на морскую тематику.
Прямо возле арт-объектов виднеются два штурвала и табло с цифрами и буквами. Так, очевидно, юные посетители площадки смогут поиграть в морской бой. Отдельные элементы горок и детского города выкрашены ярко-голубой краской, а позади площадки и вовсе имеется выложенный деревянными досками рисунок рыбы.
Несмотря на то, что до официального открытия сквера остается еще день, его уже облюбовали местные жители. С площадки то и дело доносятся детские крики, по аллеям неторопливо прогуливаются пенсионеры, вооружившиеся палками для скандинавской ходьбы, среди веток деревьев виднеются силуэты воробьёв и синичек. Даже суровая до этого ноябрьская погода будто смягчилась, и тусклую серость неба озарило лучами вечернего солнца.
Кажется, все остались довольны тем, каким вышел по итогу сквер, однако еще несколько месяцев назад новость о нем едва ли вызывала положительные эмоции у горожан.
Новость о том, что власти намерены построить новый сквер рядом с Дворцом спорта вызвала неоднозначную реакцию среди уфимцев. Некоторые были рады его скорому появлению, другие же, напротив, посчитали, что в Октябрьском районе и без этого хватает мест для отдыха. Также тень на еще не открытый сквер бросил снос ярмарочных павильонов на площади перед Дворцом. В своих социальных сетях глава Октябрьского района Уфы сообщил, что решение было принято на основании аварийного состояния конструкции шатра.
Однако за сохранение ярмарки перед Дворцом спорта сразу вступились как сами предприниматели, так и обычные горожане, отметив что этим решением власти «губят село».
Кроме того, жители ближайших домов также отметили, что благоустройство сквера Михалева, который прилегают к Дворцу спорта, нужна гораздо меньше, чем данная ярмарка, так как скверов в этом районе, по их мнению, достаточно. Подобное благоустройство горожане окрестили не иначе как «вредительством».
— Это абсолютное вредительство, а не благоустройство. Пожилые граждане и не только, привыкшие ходить на рынок, глазам своим не верят. Скверов в этом месте достаточно. Сквер им. Михалёва есть. Через дорогу — Учительский сквер. За Дворцом Спорта — парк «Уфимские Липы». Что ещё нужно? Деньги нужно тратить, если они действительно лишние в 2023-м году, на что-то по-настоящему полезное и важное, — написала местная жительница.
Тендер на благоустройство прилегающего к Дворце спорта сквера Михалева получила компания ООО «Уралагротехсервис». По данным Спарк-Интерфакс, компания была зарегистрирована в Уфе 25 лет назад, ее бенефициаром и руководителем является Расим Зарипов. Отрасль компании — производство прочих отделочных и завершающих работ.
Помимо этого, послужной список Уралагротехсервиса» включает в себя работы по благоустройству территории на Советской площади за 94,4 миллиона рублей в 2022 году, Демского парка и ряда других объектов.
Финальный вердикт о том, получился ли сквер хорошим или же не очень, вынесут жители города. Официальное открытие сквера, по информации мэрии Уфы, запланировано уже на эту пятницу.
Ранее Mkset побывал в открытом после реконструкции саду Аксакова. Если в сквере Михалева доминируют льдисто-голубые оттенки и морская тематика, то в саду Аксакова, дизайнеры, кажется, больше тяготели непосредственно к творчеству писателя и, конечно, его главному произведению — повести «Аленький цветочек». Так, в саду появилось много элементов ярко-красного цвета, а среди деревьев затесались памятники героям других произведений автора. О том, как выглядит сад после реконструкции, Mkset рассказывал здесь.