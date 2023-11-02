Морской бой и тающие ледники: как выглядит новый сквер Михалева в Уфе

Новость о том, что власти намерены построить новый сквер рядом с Дворцом спорта вызвала неоднозначную реакцию среди уфимцев. Некоторые были рады его скорому появлению, другие же, напротив, посчитали, что в Октябрьском районе и без этого хватает мест для отдыха. Также тень на еще не открытый сквер бросил снос ярмарочных павильонов на площади перед Дворцом. В своих социальных сетях глава Октябрьского района Уфы сообщил, что решение было принято на основании аварийного состояния конструкции шатра.