Из Башкирии собираются отправить гуманитарку для жителей Сектора Газа

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Радий Хабиров объявил о начале сбора гуманитарной помощи для жителей Газы (центр сектора Газа в составе Палестинской национальной администрации). План сбора и доставка чиновник обсудил с муфтием Духовного управления мусульман республики.
По словам Хабирова, решение об отправке гуманитарного груза принято по просьбам жителей Башкирии. Речь идёт о медикаментах, одежде и продуктах питания.
Площадкой для сбора гумпомощи глава региона предлагает предприятие «Башсельхозтеника». Ранее на его базе собирался груз для отправки на Донбасс.