mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Хабиров заявил о планах поставки гуманитарной помощи из Башкирии в Сектор Газа

Из Башкирии собираются отправить гуманитарку для жителей Сектора Газа

2 ноября 2023, 11:25
Фото: vk.com

Хабиров заявил о планах поставки гуманитарной помощи из Башкирии в Сектор Газа

Сбор помощи предлагается на базе того же предприятия, откуда направляли продукцию на Донбасс.

Радий Хабиров объявил о начале сбора гуманитарной помощи для жителей Газы (центр сектора Газа в составе Палестинской национальной администрации). План сбора и доставка чиновник обсудил с муфтием Духовного управления мусульман республики.

По словам Хабирова, решение об отправке гуманитарного груза принято по просьбам жителей Башкирии. Речь идёт о медикаментах, одежде и продуктах питания.

Площадкой для сбора гумпомощи глава региона предлагает предприятие «Башсельхозтеника». Ранее на его базе собирался груз для отправки на Донбасс.

#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Хабиров#Идэль Гумеров#Палестина
Подпишитесь
Срочно. Дорогостоящие часы и Мерседесы: главу Башкиравтодора обвиняют в крупном мошенничестве
Сегодня, 13:33
Плохое качество дорог привело главу минтуризма Башкирии к уголовному делу
Сегодня, 11:20
Морской бой и тающие ледники: как выглядит новый сквер Михалева в Уфе
Сегодня, 11:02
От Запашных с тиграми до Киркорова с перьями: что происходит с уфимским цирком
Вчера, 09:06
Резкий спад рождаемости зарегистрирован в пяти муниципалитетах Башкирии
Сегодня, 05:32
Семь смотровых площадок Уфы откуда можно оглядеть весь город
Вчера, 08:11